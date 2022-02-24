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Более 105 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией

Более 105 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

Более 105 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией

Более 105 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:26

2022-02-24T09:26

2022-02-24T09:34

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россия

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луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Более 105 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Границу пересекли более 105 тысяч человек", - сказал собеседник.Накануне врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал о 95 тысячах беженцев из Донбасса, прибывших в Россию.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика