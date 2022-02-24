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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774657759.html
Более 105 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией
Более 105 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией - РИА Новости, 24.02.2022
Более 105 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией
Более 105 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:26
2022-02-24T09:34
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Более 105 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Границу пересекли более 105 тысяч человек", - сказал собеседник.Накануне врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал о 95 тысячах беженцев из Донбасса, прибывших в Россию.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634540.html
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Влада Копылова
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
09:26 24.02.2022 (обновлено: 09:34 24.02.2022)
 
Более 105 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией

Более 105 тысяч эвакуированных беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Более 105 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Границу пересекли более 105 тысяч человек", - сказал собеседник.
Накануне врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал о 95 тысячах беженцев из Донбасса, прибывших в Россию.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине ввели военное положение
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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