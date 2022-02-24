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Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области - РИА Новости, 24.02.2022
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса размещены в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:16
2022-02-24T09:16
2022-02-24T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
василий голубев
донбасс
ростовская область
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса размещены в Ростовской области, сообщает правительство региона."На утро 24 февраля в 124 пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6870 человек, в том числе 3533 ребенка", - говорится в сообщении.Губернатор региона Василий Голубев подчеркнул необходимость слаженных действий всех уровней власти по обеспечению приёма и размещения беженцев."Напоминаю, мы продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, ничего не поменялось. Важно по-прежнему действовать в полном и четком взаимодействии", - приводятся в сообщении его слова.Также, по данным властей, гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР, уже выдано почти 10 тысяч сим-карт российских операторов. Продолжается работа по оформлению беженцам единовременной выплаты по 10 тысяч рублей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, донбасс, ростовская область, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
09:16 24.02.2022 (обновлено: 09:17 24.02.2022)
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области
Порядка 6,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР разместили в Ростовской области в 124 ПВР