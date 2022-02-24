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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774655391.html
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области - РИА Новости, 24.02.2022
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса размещены в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:16
2022-02-24T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
василий голубев
донбасс
ростовская область
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса размещены в Ростовской области, сообщает правительство региона."На утро 24 февраля в 124 пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6870 человек, в том числе 3533 ребенка", - говорится в сообщении.Губернатор региона Василий Голубев подчеркнул необходимость слаженных действий всех уровней власти по обеспечению приёма и размещения беженцев."Напоминаю, мы продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, ничего не поменялось. Важно по-прежнему действовать в полном и четком взаимодействии", - приводятся в сообщении его слова.Также, по данным властей, гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР, уже выдано почти 10 тысяч сим-карт российских операторов. Продолжается работа по оформлению беженцам единовременной выплаты по 10 тысяч рублей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Маркова
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василий голубев, донбасс, ростовская область, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
09:16 24.02.2022 (обновлено: 09:17 24.02.2022)
 
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области

Порядка 6,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР разместили в Ростовской области в 124 ПВР

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса размещены в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"На утро 24 февраля в 124 пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6870 человек, в том числе 3533 ребенка", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Василий Голубев подчеркнул необходимость слаженных действий всех уровней власти по обеспечению приёма и размещения беженцев.
"Напоминаю, мы продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, ничего не поменялось. Важно по-прежнему действовать в полном и четком взаимодействии", - приводятся в сообщении его слова.
Также, по данным властей, гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР, уже выдано почти 10 тысяч сим-карт российских операторов. Продолжается работа по оформлению беженцам единовременной выплаты по 10 тысяч рублей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВасилий ГолубевДонбассРостовская областьВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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