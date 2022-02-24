https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774642411.html

В Крыму организуют пункты приема беженцев

В Крыму организуют пункты приема беженцев - РИА Новости, 24.02.2022

В Крыму организуют пункты приема беженцев

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дал поручение МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:24

2022-02-24T08:24

2022-02-24T08:29

республика крым

общество

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дал поручение МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе."МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что принял решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774578583.html

республика крым

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, общество, сергей аксенов (политик)