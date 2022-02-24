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В Крыму организуют пункты приема беженцев
В Крыму организуют пункты приема беженцев - РИА Новости, 24.02.2022
В Крыму организуют пункты приема беженцев
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дал поручение МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:24
2022-02-24T08:29
республика крым
общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дал поручение МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе."МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что принял решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.
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Варвара Скокшина
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республика крым, общество, сергей аксенов (политик)
08:24 24.02.2022 (обновлено: 08:29 24.02.2022)
 
В Крыму организуют пункты приема беженцев

Глава Крыма Аксенов поручил организовать пункты приема беженцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дал поручение МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе.
"МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
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Он также сообщил, что принял решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Республика КрымОбществоСергей Аксенов (политик)
 
 
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