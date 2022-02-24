https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774642411.html
В Крыму организуют пункты приема беженцев
В Крыму организуют пункты приема беженцев - РИА Новости, 24.02.2022
В Крыму организуют пункты приема беженцев
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дал поручение МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:24
2022-02-24T08:24
2022-02-24T08:29
республика крым
общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дал поручение МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе."МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что принял решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774578583.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество, сергей аксенов (политик)
08:24 24.02.2022 (обновлено: 08:29 24.02.2022)
В Крыму организуют пункты приема беженцев
Глава Крыма Аксенов поручил организовать пункты приема беженцев