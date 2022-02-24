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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774799000.html
В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе
В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе - РИА Новости, 24.02.2022
В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе
Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что отдельные части вооруженных сил выполняют мероприятия по повышению... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:57
2022-02-24T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что отдельные части вооруженных сил выполняют мероприятия по повышению боеготовности для исключения внезапного нападения."Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов. Также отдельные части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют комплекс мероприятий по повышению боевой готовности с целью исключения внезапного нападения", - приводит Telegram-канал министерства слова Касинского.Он также вновь заявил, что "сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе вооруженных сил Республики Беларусь являются фейковыми"."Вооружённые силы Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению", - сказал помощник министра.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774699316.html
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донецкая народная республика
белоруссия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр
15:57 24.02.2022
 
В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе

Минобороны Белоруссии усилило участки границы для недопущения проникновения диверсантов

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что отдельные части вооруженных сил выполняют мероприятия по повышению боеготовности для исключения внезапного нападения.
"Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов. Также отдельные части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют комплекс мероприятий по повышению боевой готовности с целью исключения внезапного нападения", - приводит Telegram-канал министерства слова Касинского.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Белоруссии призвал своих граждан покинуть Украину
Он также вновь заявил, что "сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе вооруженных сил Республики Беларусь являются фейковыми".
"Вооружённые силы Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению", - сказал помощник министра.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Пункт пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 13:26В мире
Украина ввела допограничения на границе с Россией и Белоруссией
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Польше заявили о росте числа пересекающих границу со стороны Украины
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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