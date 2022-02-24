https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774799000.html

В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе

В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе - РИА Новости, 24.02.2022

В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе

Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что отдельные части вооруженных сил выполняют мероприятия по повышению... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:57

2022-02-24T15:57

2022-02-24T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что отдельные части вооруженных сил выполняют мероприятия по повышению боеготовности для исключения внезапного нападения."Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов. Также отдельные части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют комплекс мероприятий по повышению боевой готовности с целью исключения внезапного нападения", - приводит Telegram-канал министерства слова Касинского.Он также вновь заявил, что "сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе вооруженных сил Республики Беларусь являются фейковыми"."Вооружённые силы Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению", - сказал помощник министра.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774699316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/granitsa-1774527221.html

https://ria.ru/20220224/polsha-1774785397.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр