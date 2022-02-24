https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774761376.html

Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить "Искандеры" и С-400

Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить "Искандеры" и С-400 - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить "Искандеры" и С-400

Белоруссия хотела бы разместить на своей территории ракетные комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф", заявил, отвечая на вопросы журналистов, президент страны... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:16

2022-02-24T14:16

2022-02-24T14:16

владимир путин

россия

литва

донбасс

с-400 «триумф»

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Белоруссия хотела бы разместить на своей территории ракетные комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф", заявил, отвечая на вопросы журналистов, президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь."Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления. Мы сегодня с военными посоветовались, и мы видим, что туда желательно было бы поставить "Искандеры" (ракетные комплексы) и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" (зенитный ракетный комплекс) видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники", - заявил Лукашенко."Вот мы сегодня-завтра переговорим с президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают", - заметил белорусский лидер.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220222/baluevskiy-1774294469.html

https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773902736.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, литва, донбасс, с-400 «триумф», белоруссия, александр лукашенко