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Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция
Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022
Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция
Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:30
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политика
джо байден
сша
россия
владимир путин
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Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства подчеркнул, что это — вынужденная мера, и назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
сша
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Игорь Тоноян
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LIVE: Байден выступит с заявлением по итогам встречи лидеров G7
LIVE: Байден выступит с заявлением по итогам встречи лидеров G7
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политика, джо байден, сша, россия, владимир путин, видео
Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция
Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства подчеркнул, что это — вынужденная мера, и назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
2022-02-24T21:30
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21:30 24.02.2022 (обновлено: 21:45 24.02.2022)
 

Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства подчеркнул, что это — вынужденная мера, и назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаДжо БайденСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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