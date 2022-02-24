https://ria.ru/20220224/bayden-1774878746.html
Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция
Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022
Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция
Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:30
2022-02-24T21:30
2022-02-24T21:45
политика
джо байден
сша
россия
владимир путин
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Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства подчеркнул, что это — вынужденная мера, и назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
сша
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Байден выступит с заявлением по итогам встречи лидеров G7
LIVE: Байден выступит с заявлением по итогам встречи лидеров G7
2022-02-24T21:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, джо байден, сша, россия, владимир путин, видео
Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция
Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства подчеркнул, что это — вынужденная мера, и назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
2022-02-24T21:30
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