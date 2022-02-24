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Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция

Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.02.2022

Выступление президента США Джо Байдена. Прямая трансляция

Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:30

2022-02-24T21:30

2022-02-24T21:45

политика

джо байден

сша

россия

владимир путин

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Президент США Джо Байден выступает с обращением к американцам по ситуации вокруг Украины. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства подчеркнул, что это — вынужденная мера, и назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

сша

россия

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Тоноян

политика, джо байден, сша, россия, владимир путин, видео