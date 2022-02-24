https://ria.ru/20220224/banki-1774900121.html

Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян, заявил МИД Британии

Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян, заявил МИД Британии - РИА Новости, 24.02.2022

Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян, заявил МИД Британии

Великобритания ограничивает размер депозита, который граждане России могут держать на своих счетах в Британии, заявил премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:34

2022-02-24T21:34

2022-02-24T22:31

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санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ограничивает размер депозита, который граждане России могут держать на своих счетах в Британии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Мы ограничим сумму денежных средств, которую граждане России смогут держать на своих счетах в Британии", - сообщил Джонсон, объявляя санкции против России.Тем временем, министерство иностранных дел Великобритании в отдельном сообщении уточнило, что лимит составит 50 тысяч фунтов (66,8 тысячи долларов).Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

лондон, великобритания, россия, санкции, в мире, донбасс, санкции в отношении россии