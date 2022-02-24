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Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян, заявил МИД Британии
Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян, заявил МИД Британии - РИА Новости, 24.02.2022
Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян, заявил МИД Британии
Великобритания ограничивает размер депозита, который граждане России могут держать на своих счетах в Британии, заявил премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:34
2022-02-24T22:31
лондон
великобритания
россия
санкции
в мире
донбасс
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ограничивает размер депозита, который граждане России могут держать на своих счетах в Британии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Мы ограничим сумму денежных средств, которую граждане России смогут держать на своих счетах в Британии", - сообщил Джонсон, объявляя санкции против России.Тем временем, министерство иностранных дел Великобритании в отдельном сообщении уточнило, что лимит составит 50 тысяч фунтов (66,8 тысячи долларов).Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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лондон, великобритания, россия, санкции, в мире, донбасс, санкции в отношении россии
21:34 24.02.2022 (обновлено: 22:31 24.02.2022)
 
Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян, заявил МИД Британии

МИД Британии: Лондон ограничит лимит банковского счета для россиян в 66,8 тысячи долларов

© REUTERS / May JamesЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / May James
Лондон, Великобритания
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ограничивает размер депозита, который граждане России могут держать на своих счетах в Британии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Мы ограничим сумму денежных средств, которую граждане России смогут держать на своих счетах в Британии", - сообщил Джонсон, объявляя санкции против России.
Тем временем, министерство иностранных дел Великобритании в отдельном сообщении уточнило, что лимит составит 50 тысяч фунтов (66,8 тысячи долларов).
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден: США хотят сократить импорт Россией высокотехнологической продукции
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ЛондонВеликобританияРоссияСанкцииВ миреДонбассСанкции в отношении России
 
 
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