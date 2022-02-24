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В ЛНР заявили об использовании украинскими силовиками реактивной артиллерии

В ЛНР заявили об использовании украинскими силовиками реактивной артиллерии - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР заявили об использовании украинскими силовиками реактивной артиллерии

Народная милиция ЛНР сообщила, что впервые с февраля 2015 года во время обстрела республики Киев применил реактивную артиллерию. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:24

2022-02-24T12:24

2022-02-24T12:38

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что впервые с февраля 2015 года во время обстрела республики Киев применил реактивную артиллерию."Впервые с февраля 2015 г. во время обстрела Луганской Народной Республики противник применил реактивную артиллерию", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что вооруженные силы Украины могут применить реактивные системы залпового огня "Град" при обстрелах территории республики.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина