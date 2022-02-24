Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/artilleriya-1774698997.html
Украинская артиллерия целенаправленно бьет по жилым районам, заявили в ДНР
Украинская артиллерия целенаправленно бьет по жилым районам, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Украинская артиллерия целенаправленно бьет по жилым районам, заявили в ДНР
Артиллерия ВСУ открыла целенаправленный огонь по жилым районам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:35
2022-02-24T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600911885_84:148:1964:1206_1920x0_80_0_0_c2b1e30ba6a5672627f31ffa4e5d9dfd.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Артиллерия ВСУ открыла целенаправленный огонь по жилым районам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины, прикрывая отступающие подразделения 95-й одшбр, целенаправленно бьют по жилым районам Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.В результате обстрела из 152-мм ствольной артиллерии в Горловке один человек погиб, пятеро ранены, обесточен водопроводный узел."Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВС Украины", - отмечает Народная милиция.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/mariupol-1774692507.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600911885_220:0:1828:1206_1920x0_80_0_0_47bb0c5ed2782f194ea1e7b0620977bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
11:35 24.02.2022 (обновлено: 11:46 24.02.2022)
 
Украинская артиллерия целенаправленно бьет по жилым районам, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинская артиллерия целенаправленно бьет по жилым районам

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинская военная техника
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинская военная техника
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Артиллерия ВСУ открыла целенаправленный огонь по жилым районам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины, прикрывая отступающие подразделения 95-й одшбр, целенаправленно бьют по жилым районам Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
В результате обстрела из 152-мм ствольной артиллерии в Горловке один человек погиб, пятеро ранены, обесточен водопроводный узел.
"Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВС Украины", - отмечает Народная милиция.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:18
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала