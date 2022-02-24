11:35 24.02.2022 (обновлено: 11:46 24.02.2022)
Украинская артиллерия целенаправленно бьет по жилым районам, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинская артиллерия целенаправленно бьет по жилым районам
Украинская военная техника
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Артиллерия ВСУ открыла целенаправленный огонь по жилым районам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины, прикрывая отступающие подразделения 95-й одшбр, целенаправленно бьют по жилым районам Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
В результате обстрела из 152-мм ствольной артиллерии в Горловке один человек погиб, пятеро ранены, обесточен водопроводный узел.
"Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВС Украины", - отмечает Народная милиция.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова