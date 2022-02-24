https://ria.ru/20220224/aktsiya-1774918275.html

В Москве задержали 600 участников несанкционированной акции

В Москве задержали 600 участников несанкционированной акции - РИА Новости, 24.02.2022

В Москве задержали 600 участников несанкционированной акции

Полиция задержала в центре Москвы за нарушения общественного порядка 600 участников несогласованной акции, решается вопрос о привлечении их к ответственности,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:27

2022-02-24T23:27

2022-02-24T23:27

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция задержала в центре Москвы за нарушения общественного порядка 600 участников несогласованной акции, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.Ранее сегодня полиция, прокуратура и Следственный комитет один за другим предупредили об ответственности, вплоть до уголовной, за участие в несогласованных акциях. Соответствующие призывы, по данным МВД РФ, распространяются в ряде регионов страны, и "любые провокации… будут незамедлительно пресечены"."За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220224/delo-1774912355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, украина, донбасс, москва