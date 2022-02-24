https://ria.ru/20220224/aktsiya-1774875090.html
В Москве задержали более десяти человек на несогласованной акции
В Москве задержали более десяти человек на несогласованной акции - РИА Новости, 24.02.2022
В Москве задержали более десяти человек на несогласованной акции
Полиция задержала в центре Москвы больше десяти человек на несогласованной акции против операции ВС РФ по демилитаризации Украины, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:06
2022-02-24T20:06
2022-02-24T20:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция задержала в центре Москвы больше десяти человек на несогласованной акции против операции ВС РФ по демилитаризации Украины, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В данный момент сама Пушкинская площадь закрыта, пройти на неё нельзя, и участники несогласованной акции рассредоточились по разным сторонам от неё, скандируя лозунги. Некоторые с плакатами.Полиция - это второй специальный полк полиции - и ОМОН проводят задержания, не применяя спецсредств.Задержанных заводят в автобусы полиции и развозят по отделам. При этом у многих журналистов, в том числе у двух корреспондентов РИА Новости, проверяют пресс-карты и редакционные задания.Среди протестующих задерживают не только тех, у кого в руках плакаты, но и просто людей, стоящих в толпе, после того, как те отказались расходиться, несмотря на призывы правоохранителей через громкоговорители.Ранее сегодня полиция, прокуратура и Следственный комитет один за другим предупредили об ответственности, вплоть до уголовной, за участие в несогласованных акциях. Соответствующие призывы, по данным МВД РФ, распространяются в ряде регионов страны, и "любые провокации … будут незамедлительно пресечены".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220224/obyasnenie-1774869469.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774853823.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, москва
В Москве задержали более десяти человек на несогласованной акции
В Москве задержали более 10 человек на акции против операции по демилитаризации Украины
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция задержала в центре Москвы больше десяти человек на несогласованной акции против операции ВС РФ по демилитаризации Украины, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В данный момент сама Пушкинская площадь закрыта, пройти на неё нельзя, и участники несогласованной акции рассредоточились по разным сторонам от неё, скандируя лозунги. Некоторые с плакатами.
Полиция - это второй специальный полк полиции - и ОМОН проводят задержания, не применяя спецсредств.
Задержанных заводят в автобусы полиции и развозят по отделам. При этом у многих журналистов, в том числе у двух корреспондентов РИА Новости, проверяют пресс-карты и редакционные задания.
Среди протестующих задерживают не только тех, у кого в руках плакаты, но и просто людей, стоящих в толпе, после того, как те отказались расходиться, несмотря на призывы правоохранителей через громкоговорители.
Ранее сегодня полиция, прокуратура и Следственный комитет один за другим предупредили об ответственности, вплоть до уголовной, за участие в несогласованных акциях. Соответствующие призывы, по данным МВД РФ, распространяются в ряде регионов страны, и "любые провокации … будут незамедлительно пресечены".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Петр Попадюк