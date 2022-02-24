https://ria.ru/20220224/aksenov-1774646934.html
Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает
Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает - РИА Новости, 24.02.2022
Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает
Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине заявил, что ситуация в регионе под контролем, крымчанам ничего не угрожает. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:44
2022-02-24T08:44
2022-02-24T08:44
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине заявил, что ситуация в регионе под контролем, крымчанам ничего не угрожает."В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774642411.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), общество
Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает
Глава Крыма Аксенов заявил, что жителям полуострова ничего не угрожает