https://ria.ru/20220224/aksenov-1774646934.html

Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает

Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает - РИА Новости, 24.02.2022

Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает

Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине заявил, что ситуация в регионе под контролем, крымчанам ничего не угрожает. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:44

2022-02-24T08:44

2022-02-24T08:44

республика крым

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине заявил, что ситуация в регионе под контролем, крымчанам ничего не угрожает."В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774642411.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, сергей аксенов (политик), общество