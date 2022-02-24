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Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает
Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает - РИА Новости, 24.02.2022
Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает
Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине заявил, что ситуация в регионе под контролем, крымчанам ничего не угрожает. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:44
2022-02-24T08:44
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине заявил, что ситуация в регионе под контролем, крымчанам ничего не угрожает."В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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республика крым, сергей аксенов (политик), общество
08:44 24.02.2022
 
Аксенов заявил, что крымчанам ничего не угрожает

Глава Крыма Аксенов заявил, что жителям полуострова ничего не угрожает

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне обострения ситуации на Украине заявил, что ситуация в регионе под контролем, крымчанам ничего не угрожает.
"В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:24
В Крыму организуют пункты приема беженцев
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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