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Туризм
https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774687419.html
Три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, сели в Саратове
Три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, сели в Саратове - РИА Новости, 24.02.2022
Три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, сели в Саратове
Три рейса авиакомпании "Азимут", которые в четверг летели в Ростов-на-Дону, приземлились на запасной аэродром в Саратове из-за запрета использования южного... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:10
2022-02-24T11:10
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туризм
тюмень
ростов-на-дону
пермь
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САРАТОВ, 24 фев — РИА Новости. Три рейса авиакомпании "Азимут", которые в четверг летели в Ростов-на-Дону, приземлились на запасной аэродром в Саратове из-за запрета использования южного воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин".Ранее источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что два утренних самолета, летевших в ростовский аэропорт "Платов" ушли на запасной аэродром в Саратов. Еще один утренний — в московский Внуково."В связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту "Гагарин" в качестве запасного аэродрома совершили посадку три самолета авиакомпании "Азимут", летевших в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что борты летели из Омска, Перми и Тюмени.
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туризм, тюмень, ростов-на-дону, пермь, авиакомпания "азимут", новости - туризм, туристы, омск, самолеты, авиакомпании, аэропорты
11:10 24.02.2022
 
Три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, сели в Саратове

Три летевших в Ростов-на-Дону самолета "Азимута" приземлились в Саратове

© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Роман Пятаков
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САРАТОВ, 24 фев — РИА Новости. Три рейса авиакомпании "Азимут", которые в четверг летели в Ростов-на-Дону, приземлились на запасной аэродром в Саратове из-за запрета использования южного воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин".
Ранее источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что два утренних самолета, летевших в ростовский аэропорт "Платов" ушли на запасной аэродром в Саратов. Еще один утренний — в московский Внуково.
"В связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту "Гагарин" в качестве запасного аэродрома совершили посадку три самолета авиакомпании "Азимут", летевших в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что борты летели из Омска, Перми и Тюмени.
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмТюменьРостов-на-ДонуПермьАвиакомпания "Азимут"Новости - ТуризмтуристыОмсксамолетыавиакомпанииАэропорты
 
 
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