https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774687419.html

Три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, сели в Саратове

Три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, сели в Саратове - РИА Новости, 24.02.2022

Три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону, сели в Саратове

Три рейса авиакомпании "Азимут", которые в четверг летели в Ростов-на-Дону, приземлились на запасной аэродром в Саратове из-за запрета использования южного... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:10

2022-02-24T11:10

2022-02-24T11:10

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САРАТОВ, 24 фев — РИА Новости. Три рейса авиакомпании "Азимут", которые в четверг летели в Ростов-на-Дону, приземлились на запасной аэродром в Саратове из-за запрета использования южного воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин".Ранее источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что два утренних самолета, летевших в ростовский аэропорт "Платов" ушли на запасной аэродром в Саратов. Еще один утренний — в московский Внуково."В связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту "Гагарин" в качестве запасного аэродрома совершили посадку три самолета авиакомпании "Азимут", летевших в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что борты летели из Омска, Перми и Тюмени.

https://ria.ru/20220224/sheremetevo-1774670210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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