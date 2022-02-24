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Туризм
https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774680126.html
Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых временно ограничена
Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых временно ограничена - РИА Новости, 24.02.2022
Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых временно ограничена
Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых ограничена на фоне военной операции из-за Донбасса, воздушная гавань города Орел в него не входит,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:49
2022-02-24T12:20
туризм
владимир путин
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорты
орел
авиасообщение
донбасс
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых ограничена на фоне военной операции из-за Донбасса, воздушная гавань города Орел в него не входит, сообщает ведомство.Утром в четверг Росавиация объявила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд воздушных гаваней на юге РФ ограничены, приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, также в этом списке назывался Орел.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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владимир путин, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорты, орел, авиасообщение, донбасс, туризм
10:49 24.02.2022 (обновлено: 12:20 24.02.2022)
 
Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых временно ограничена

Росавиация: аэропорт в Орле не приостановил работу из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых ограничена на фоне военной операции из-за Донбасса, воздушная гавань города Орел в него не входит, сообщает ведомство.
Утром в четверг Росавиация объявила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд воздушных гаваней на юге РФ ограничены, приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, также в этом списке назывался Орел.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмВладимир ПутинРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэропортыОрелАвиасообщениеДонбассТуризм
 
 
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