https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774680126.html

Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых временно ограничена

Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых временно ограничена - РИА Новости, 24.02.2022

Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых временно ограничена

Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых ограничена на фоне военной операции из-за Донбасса, воздушная гавань города Орел в него не входит,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:49

2022-02-24T10:49

2022-02-24T12:20

туризм

владимир путин

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорты

орел

авиасообщение

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:96:3440:2031_1920x0_80_0_0_9061e94c9d24f58a4bf1a976c03d7e6e.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Росавиация уточнила список аэропортов, работа которых ограничена на фоне военной операции из-за Донбасса, воздушная гавань города Орел в него не входит, сообщает ведомство.Утром в четверг Росавиация объявила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд воздушных гаваней на юге РФ ограничены, приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, также в этом списке назывался Орел.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774662493.html

россия

орел

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

владимир путин, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорты, орел, авиасообщение, донбасс, туризм