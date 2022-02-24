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Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы на юг России
Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы на юг России - РИА Новости, 24.02.2022
Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы на юг России
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:12
2022-02-24T12:21
аэрофлот
россия
шереметьево (аэропорт)
анапа
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ростов-на-дону
воронеж
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно, пассажиры смогут вернуть деньги или перебронировать билеты, сообщает перевозчик."В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов "Аэрофлота", запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из "Шереметьево" в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении", - говорится в сообщении.Компания просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании "Аэрофлота". Обновляемая информация о статусе рейсов по указанным направлениям и изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях."Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты", - сообщает перевозчик.
https://ria.ru/20220224/vyvoz-1774710332.html
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аэрофлот, россия, шереметьево (аэропорт), анапа, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростов-на-дону, воронеж, симферополь, ставрополь, белгород, донбасс, украина, общество
12:12 24.02.2022 (обновлено: 12:21 24.02.2022)
 
Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы на юг России

Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж и Симферополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно, пассажиры смогут вернуть деньги или перебронировать билеты, сообщает перевозчик.
"В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов "Аэрофлота", запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из "Шереметьево" в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
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Компания просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании "Аэрофлота". Обновляемая информация о статусе рейсов по указанным направлениям и изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.
"Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты", - сообщает перевозчик.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
АэрофлотРоссияШереметьево (аэропорт)АнапаКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ростов-на-ДонуВоронежСимферопольСтавропольБелгородДонбассУкраинаОбщество
 
 
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