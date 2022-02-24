https://ria.ru/20220224/aeroflot-1774712807.html

Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы на юг России

Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы на юг России - РИА Новости, 24.02.2022

Аэрофлот приостановил рейсы из Москвы на юг России

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:12

2022-02-24T12:12

2022-02-24T12:21

аэрофлот

россия

шереметьево (аэропорт)

анапа

краснодар

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ростов-на-дону

воронеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:96:3440:2031_1920x0_80_0_0_9061e94c9d24f58a4bf1a976c03d7e6e.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно, пассажиры смогут вернуть деньги или перебронировать билеты, сообщает перевозчик."В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов "Аэрофлота", запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из "Шереметьево" в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении", - говорится в сообщении.Компания просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании "Аэрофлота". Обновляемая информация о статусе рейсов по указанным направлениям и изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях."Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты", - сообщает перевозчик.

https://ria.ru/20220224/vyvoz-1774710332.html

https://ria.ru/20220224/polety-1774693566.html

россия

анапа

краснодар

ростов-на-дону

воронеж

симферополь

ставрополь

белгород

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

аэрофлот, россия, шереметьево (аэропорт), анапа, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростов-на-дону, воронеж, симферополь, ставрополь, белгород, донбасс, украина, общество