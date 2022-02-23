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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/zhurnalisty-1774595013.html
Журналистов "Звезды" обстреляли под Донецком во время съемки сюжета
Журналистов "Звезды" обстреляли под Донецком во время съемки сюжета - РИА Новости, 23.02.2022
Журналистов "Звезды" обстреляли под Донецком во время съемки сюжета
Съемочная группа программы "Главное" телеканала "Звезда" попала под обстрел во время съемок для сюжета в районе Спартака в пригороде Донецка, сообщается на... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:48
2022-02-23T22:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА. 23 фев. РИА Новости. Съемочная группа программы "Главное" телеканала "Звезда" попала под обстрел во время съемок для сюжета в районе Спартака в пригороде Донецка, сообщается на сайте телеканала "Звезда".Корреспондент "Звезды" Виталий Акиньшин направился туда для того, чтобы снимать местных жителей, которые не покинули зону конфликта. Как следует из опубликованного на сайте телеканала видео, журналист снимает сюжет, и в это время сопровождающий военный кричит ему лечь на землю, а через несколько секунд раздается взрыв.По предварительным данным представителей Народной милиции ДНР, украинский беспилотный летательный аппарат совершил сброс мины.Ранее официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявлял, что журналист был обстрелян на месте разрушений жилых домов украинскими боевиками из 56-й бригады.Дополнительная информация о произошедшем уточняется, отмечается в сообщении телеканала.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
22:48 23.02.2022
 
Журналистов "Звезды" обстреляли под Донецком во время съемки сюжета

Звезда: журналистов телеканала обстреляли в пригороде Донецка во время съемки сюжета

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА. 23 фев. РИА Новости. Съемочная группа программы "Главное" телеканала "Звезда" попала под обстрел во время съемок для сюжета в районе Спартака в пригороде Донецка, сообщается на сайте телеканала "Звезда".
Корреспондент "Звезды" Виталий Акиньшин направился туда для того, чтобы снимать местных жителей, которые не покинули зону конфликта. Как следует из опубликованного на сайте телеканала видео, журналист снимает сюжет, и в это время сопровождающий военный кричит ему лечь на землю, а через несколько секунд раздается взрыв.
По предварительным данным представителей Народной милиции ДНР, украинский беспилотный летательный аппарат совершил сброс мины.
Ранее официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявлял, что журналист был обстрелян на месте разрушений жилых домов украинскими боевиками из 56-й бригады.
Дополнительная информация о произошедшем уточняется, отмечается в сообщении телеканала.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Петр Попадюк
 
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