21:38 23.02.2022 (обновлено: 22:57 23.02.2022)
Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, ситуация может пойти вразнос, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Идти в полномасштабное наступление - это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках... Поэтому ситуация может пойти в такой разнос, и как ее теперь поймать, как ее теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Петр Попадюк