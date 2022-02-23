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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774588826.html
Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин
Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022
Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин
Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, ситуация может пойти вразнос, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:38
2022-02-23T22:57
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
владимир зеленский
донбасс
украина
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, ситуация может пойти вразнос, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Идти в полномасштабное наступление - это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках... Поэтому ситуация может пойти в такой разнос, и как ее теперь поймать, как ее теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/revansh-1774574073.html
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сша
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ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир зеленский, донбасс, украина, в мире, донецкая народная республика, сша, россия, владимир путин
21:38 23.02.2022 (обновлено: 22:57 23.02.2022)
 
Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, ситуация может пойти вразнос, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Идти в полномасштабное наступление - это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках... Поэтому ситуация может пойти в такой разнос, и как ее теперь поймать, как ее теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".
Украинский военный в Донецкой области
Вчера, 19:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом, заявил Небензя
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Девичья башня в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 20:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДонбассУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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