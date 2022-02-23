https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774588826.html

Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин

Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022

Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин

Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, ситуация может пойти вразнос, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:38

2022-02-23T21:38

2022-02-23T22:57

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, ситуация может пойти вразнос, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Идти в полномасштабное наступление - это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках... Поэтому ситуация может пойти в такой разнос, и как ее теперь поймать, как ее теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/revansh-1774574073.html

https://ria.ru/20220223/prolivy-1774579628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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