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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/youtube-kanal-1774593685.html
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал Пушилина
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал Пушилина - РИА Новости, 23.02.2022
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал Пушилина
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе Донецкой Народной Республики, говорится в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:36
2022-02-23T23:22
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
донецкая народная республика
донбасс
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
денис пушилин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в письме руководству компании Google LLC говорилось о том, что действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство настаивает на снятии ограничений, а ждет причины введения таких мер."В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети", — добавляется в публикации.В начале февраля Youtube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР, а также аккаунт Луганского информационного центра.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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технологии, донецкая народная республика, донбасс, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), денис пушилин
22:36 23.02.2022 (обновлено: 23:22 23.02.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал Пушилина

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал главы ДНР Пушилина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в письме руководству компании Google LLC говорилось о том, что действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство настаивает на снятии ограничений, а ждет причины введения таких мер.
"В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети", — добавляется в публикации.
В начале февраля Youtube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР, а также аккаунт Луганского информационного центра.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииДонецкая Народная РеспубликаДонбассGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Денис Пушилин
 
 
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