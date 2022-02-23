https://ria.ru/20220223/youtube-kanal-1774593685.html

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал Пушилина

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал Пушилина - РИА Новости, 23.02.2022

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал Пушилина

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе Донецкой Народной Республики, говорится в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:36

2022-02-23T22:36

2022-02-23T23:22

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

донецкая народная республика

донбасс

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

денис пушилин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в письме руководству компании Google LLC говорилось о том, что действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство настаивает на снятии ограничений, а ждет причины введения таких мер."В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети", — добавляется в публикации.В начале февраля Youtube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР, а также аккаунт Луганского информационного центра.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, донецкая народная республика, донбасс, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), денис пушилин