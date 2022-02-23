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Зеленский ответил на вопрос о возможном введении визового режима с Россией

Зеленский ответил на вопрос о возможном введении визового режима с Россией - РИА Новости, 23.02.2022

Зеленский ответил на вопрос о возможном введении визового режима с Россией

Президент Владимир Зеленский не исключил введения Украиной визового режима с РФ, по его словам, все зависит от дальнейших шагов российской стороны. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:52

2022-02-23T16:52

2022-02-23T17:09

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский не исключил введения Украиной визового режима с РФ, по его словам, все зависит от дальнейших шагов российской стороны."У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - сказал Зеленский на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с РФ.Ранее Зеленский заявил, что МИД Украины предложил ему разорвать дипломатические отношения с РФ, но решение он ещё не принял.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, мид украины, россия