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Зеленский ответил на вопрос о возможном введении визового режима с Россией
Зеленский ответил на вопрос о возможном введении визового режима с Россией - РИА Новости, 23.02.2022
Зеленский ответил на вопрос о возможном введении визового режима с Россией
Президент Владимир Зеленский не исключил введения Украиной визового режима с РФ, по его словам, все зависит от дальнейших шагов российской стороны. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:52
2022-02-23T16:52
2022-02-23T17:09
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский не исключил введения Украиной визового режима с РФ, по его словам, все зависит от дальнейших шагов российской стороны."У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - сказал Зеленский на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с РФ.Ранее Зеленский заявил, что МИД Украины предложил ему разорвать дипломатические отношения с РФ, но решение он ещё не принял.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, украина, мид украины, россия
16:52 23.02.2022 (обновлено: 17:09 23.02.2022)
Зеленский ответил на вопрос о возможном введении визового режима с Россией
Президент Украины Зеленский не исключил введения визового режима с Россией