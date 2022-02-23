https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774546869.html

Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание

Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание - РИА Новости, 23.02.2022

Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание

Министр Великобритании по вопросам культуры, прессы и спорта поручил регулятору Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в стране, заявил премьер-министр Борис РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:52

2022-02-23T15:52

2022-02-23T19:18

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ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам культуры, прессы и спорта поручил регулятору Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в стране, заявил премьер-министр Борис Джонсон.На заседании парламента лидер оппозиции Кир Стаммер выступил за запрет вещания RT, назвав телеканал "пропагандистской машиной" России."Я думаю, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта уже поручил Ofcom рассмотреть этот вопрос. Но я хотел бы сказать, что мы живем в демократии, мы живем в стране, которая верит в свободу слова. Этот вопрос должен решать Ofcom, а не политики, какие медиаорганизации запрещать", — ответил ему Джонсон.Как напомнила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT.Она указала, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые называются "независимыми и полностью свободными от политического давления". По ее словам, это показывает, что "их самопровозглашенная приверженность таким ценностям, как свобода слова и независимость регулирующих органов, не более чем фикция.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова британского премьера, заметила, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". По ее словам, это признание "бесценно". Как отметили в МИД, если Британия реализует угрозы против RT, ответные меры не заставят себя ждать.Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами там названы Sputnik и RT. Некоторые западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили никаких доказательств. В Москве назвали такие заявления голословными.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. При этом канал, получив сербскую лицензию, вещает из Москвы в соответствии с Европейской конвенцией по трансграничному телевидению, которая позволяет это делать и на территории Германии. Власти ФРГ это в расчет не берут без объяснения причин. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора.В ответ на действия Берлина МИД объявил об ответных мерах: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, а также прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в стране, инициирование процедуры признания Deutsche Welle иноагентом, составление черного списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и другому давлению на российского медиаоператора, — им запретят въезд в Россию.

https://ria.ru/20220215/rt-1772981241.html

https://ria.ru/20220221/rt-1774167151.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, франция, европарламент, ofcom