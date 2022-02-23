https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774546869.html
Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание
Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание - РИА Новости, 23.02.2022
Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание
Министр Великобритании по вопросам культуры, прессы и спорта поручил регулятору Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в стране, заявил премьер-министр Борис РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:52
2022-02-23T15:52
2022-02-23T19:18
в мире
сша
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франция
европарламент
ofcom
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ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам культуры, прессы и спорта поручил регулятору Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в стране, заявил премьер-министр Борис Джонсон.На заседании парламента лидер оппозиции Кир Стаммер выступил за запрет вещания RT, назвав телеканал "пропагандистской машиной" России."Я думаю, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта уже поручил Ofcom рассмотреть этот вопрос. Но я хотел бы сказать, что мы живем в демократии, мы живем в стране, которая верит в свободу слова. Этот вопрос должен решать Ofcom, а не политики, какие медиаорганизации запрещать", — ответил ему Джонсон.Как напомнила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT.Она указала, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые называются "независимыми и полностью свободными от политического давления". По ее словам, это показывает, что "их самопровозглашенная приверженность таким ценностям, как свобода слова и независимость регулирующих органов, не более чем фикция.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова британского премьера, заметила, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". По ее словам, это признание "бесценно". Как отметили в МИД, если Британия реализует угрозы против RT, ответные меры не заставят себя ждать.Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами там названы Sputnik и RT. Некоторые западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили никаких доказательств. В Москве назвали такие заявления голословными.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. При этом канал, получив сербскую лицензию, вещает из Москвы в соответствии с Европейской конвенцией по трансграничному телевидению, которая позволяет это делать и на территории Германии. Власти ФРГ это в расчет не берут без объяснения причин. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора.В ответ на действия Берлина МИД объявил об ответных мерах: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, а также прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в стране, инициирование процедуры признания Deutsche Welle иноагентом, составление черного списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и другому давлению на российского медиаоператора, — им запретят въезд в Россию.
https://ria.ru/20220215/rt-1772981241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, франция, европарламент, ofcom
15:52 23.02.2022 (обновлено: 19:18 23.02.2022)
Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание
Премьер Великобритании Джонсон: регулятор Ofcom рассмотрит вопрос о пересмотре лицензии RT
ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам культуры, прессы и спорта поручил регулятору Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в стране, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
На заседании парламента лидер оппозиции Кир Стаммер выступил за запрет вещания RT, назвав телеканал "пропагандистской машиной" России
.
"Я думаю, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта уже поручил Ofcom
рассмотреть этот вопрос. Но я хотел бы сказать, что мы живем в демократии, мы живем в стране, которая верит в свободу слова. Этот вопрос должен решать Ofcom, а не политики, какие медиаорганизации запрещать", — ответил ему Джонсон.
Как напомнила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT.
"За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране", — сказала РИА Новости Белкина.
Она указала, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые называются "независимыми и полностью свободными от политического давления". По ее словам, это показывает, что "их самопровозглашенная приверженность таким ценностям, как свобода слова и независимость регулирующих органов, не более чем фикция.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова британского премьера, заметила, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". По ее словам, это признание "бесценно". Как отметили в МИД, если Британия реализует угрозы против RT, ответные меры не заставят себя ждать.
Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент
принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами там названы Sputnik и RT. Некоторые западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции
, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США
и Франции, однако не приводили никаких доказательств. В Москве назвали такие заявления голословными.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. При этом канал, получив сербскую лицензию, вещает из Москвы в соответствии с Европейской конвенцией по трансграничному телевидению, которая позволяет это делать и на территории Германии. Власти ФРГ это в расчет не берут без объяснения причин. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора.
В ответ на действия Берлина МИД объявил об ответных мерах: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, а также прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в стране, инициирование процедуры признания Deutsche Welle иноагентом, составление черного списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и другому давлению на российского медиаоператора, — им запретят въезд в Россию.