https://ria.ru/20220223/vaktsina-1774416682.html

Что объединяет бешенство и ковид? Ученые обсудили вакцину из прошлого

Что объединяет бешенство и ковид? Ученые обсудили вакцину из прошлого - РИА Новости, 23.02.2022

Что объединяет бешенство и ковид? Ученые обсудили вакцину из прошлого

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения разработчика вакцины от неизлечимого бешенства, французского академика Луи Пастера, прошли в Самаре. Ученые... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:00

2022-02-23T09:00

2022-02-23T09:00

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Москва, 23 фев - РИА Новости. Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения разработчика вакцины от неизлечимого бешенства, французского академика Луи Пастера, прошли в Самаре. Ученые России и Франции приняли участие в круглом столе, посвященном памятной дате и юбилею создания пастеровской станции в городе.Как и современную вакцину от коронавируса, часть общества в 19 веке разработку Луи Пастера для лечения бешенства не принимала, критиковала и даже считала опасной. Но, как отметили эксперты, российские власти одними из первых материально поддержали французского ученого в создании микробиологического института, пожертвовав 100 тысяч франков в 1886 году.Одной из ключевых тем выступлений стал юбилей создания первой пастеровской станции на территории современной России – 135 лет назад. Из нашей страны первым пациентом французского академика стал ребенок из Самары – Митя Каляпин, которого сопроводили в Париж два самарских врача. Его чудесное, по меркам того времени, исцеление привело к открытию в городе пастеровской станции, где лечили больных бешенством со всей страны.По мнению экспертов, в спорах о вакцинации особенное значение приобретает пропаганда научного знания и преодоление разного рода предрассудков, которые сидят в сознании многих людей относительно прививок."Мы находимся на пике пандемии, и все эти обстоятельства крайне болезненны для нашего общества. В этой ситуации очень важно, как люди справляются с этой проблемой и как они помогают друг другу. Не так давно мы переживали массовую вакцинацию, в том числе и наши студенты. Сейчас они работают медицинскими волонтерами и помогают в поликлиниках. За прошлую неделю наши студенты отработали 252 волонтерские смены", – отметил проректор Самарского университета Михаил Леонов.Луи Пастер – французский ученый, химик, основатель микробиологии. Его ключевым достижением стала разработка вакцины от неизлечимого бешенства, благодаря чему спасены многие тысячи жизней по всему миру. В 2022 году, 27 декабря, будет 200 лет со дня рождения академика.

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