https://ria.ru/20220223/ukraina-1774562947.html
СБ Украины считает решение о вводе ЧП в стране необходимым и взвешенным
СБ Украины считает решение о вводе ЧП в стране необходимым и взвешенным - РИА Новости, 23.02.2022
СБ Украины считает решение о вводе ЧП в стране необходимым и взвешенным
Служба безопасности Украины считает решение о введении чрезвычайного положения в стране необходимым и взвешенным и отметила, что оснований для тревоги нет. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:46
2022-02-23T17:46
2022-02-23T17:46
в мире
луганская область
украина
донбасс
верховная рада украины
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины считает решение о введении чрезвычайного положения в стране необходимым и взвешенным и отметила, что оснований для тревоги нет.Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, решение должна утвердить Верховная рада. Ожидается, парламент примет соответствующее решение на внеочередной сессии в среду."Ситуация, в которой находится наше государство, требует от нас единства, спокойствия и решительности. И готовности в любой момент времени использовать все возможности для защиты страны. Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны прежде всего работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев. Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимо и взвешенно", - говорится в заявлении СБУ.В СБУ заявили, что эскалация на Донбассе сопровождается попытками расшатать общество из-за панических настроений, кибератак и информационно-психологических операций и отметили, что все эти факты находятся под особым вниманием спецслужбы."Введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны. В то же время обращаем ваше внимание – введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности… Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа по наиболее эффективной защите нашей страны и вашей безопасности", - добавили в СБУ.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.Предложение о введении ЧП президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины либо кабмин. ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.Режим ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также ЧП предполагает запрет проведения массовых мероприятий, забастовок. В условиях чрезвычайного положения запрещаются: изменение конституции Украины, избирательных законов, а также проведения выборов всех уровней.
https://ria.ru/20220223/sayty-1774562391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская область, украина, донбасс, верховная рада украины, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
СБ Украины считает решение о вводе ЧП в стране необходимым и взвешенным
Служба безопасности Украины считает решение о вводе ЧП в стране необходимым и взвешенным
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины считает решение о введении чрезвычайного положения в стране необходимым и взвешенным и отметила, что оснований для тревоги нет.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины
принял решение о введении чрезвычайного положения по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей
, решение должна утвердить Верховная рада
. Ожидается, парламент примет соответствующее решение на внеочередной сессии в среду.
"Ситуация, в которой находится наше государство, требует от нас единства, спокойствия и решительности. И готовности в любой момент времени использовать все возможности для защиты страны. Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны прежде всего работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев. Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимо и взвешенно", - говорится в заявлении СБУ
.
В СБУ заявили, что эскалация на Донбассе
сопровождается попытками расшатать общество из-за панических настроений, кибератак и информационно-психологических операций и отметили, что все эти факты находятся под особым вниманием спецслужбы.
"Введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны. В то же время обращаем ваше внимание – введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности… Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа по наиболее эффективной защите нашей страны и вашей безопасности", - добавили в СБУ.
Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.
Предложение о введении ЧП президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины либо кабмин. ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.
Режим ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также ЧП предполагает запрет проведения массовых мероприятий, забастовок. В условиях чрезвычайного положения запрещаются: изменение конституции Украины, избирательных законов, а также проведения выборов всех уровней.