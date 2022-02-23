https://ria.ru/20220223/ucheniya-1774470505.html

Путин оценил результаты проверки и учений российских войск

Путин оценил результаты проверки и учений российских войск - РИА Новости, 23.02.2022

Путин оценил результаты проверки и учений российских войск

Внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заявил президент РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:14

2022-02-23T00:14

2022-02-23T00:14

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защитник Отечества.По его словам, Вооруженные силы стали более мобильными, обрели новый боевой опыт.Он отметил, что "на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире"."Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы - это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил", — заключил Путин.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

безопасность, россия, владимир путин