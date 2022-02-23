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Путин оценил результаты проверки и учений российских войск
Путин оценил результаты проверки и учений российских войск - РИА Новости, 23.02.2022
Путин оценил результаты проверки и учений российских войск
Внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заявил президент РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:14
2022-02-23T00:14
2022-02-23T00:14
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защитник Отечества.По его словам, Вооруженные силы стали более мобильными, обрели новый боевой опыт.Он отметил, что "на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире"."Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы - это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил", — заключил Путин.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Путин оценил результаты проверки и учений российских войск
Путин: проверки и учения показали, что слаженность российской армии серьезно выросла
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защитник Отечества.
По его словам, Вооруженные силы стали более мобильными, обрели новый боевой опыт.
"В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции", — сказал Путин.
Он отметил, что "на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире".
"Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы - это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил", — заключил Путин
.