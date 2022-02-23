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Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО
Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО - РИА Новости, 23.02.2022
Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного на... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:13
2022-02-23T14:32
в мире
турция
нато
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного на среду."Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры после этого", — сказал он.Накануне турецкий лидер отменил визит в Гвинею и решил досрочно завершить турне по Африке из-за ситуации на Украине и в Донбассе.Сегодня Эрдоган планирует принять участие в саммите НАТО в видеоформате.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774530948.html
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Дарья Буймова
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в мире, турция, нато, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
14:13 23.02.2022 (обновлено: 14:32 23.02.2022)
 
Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО

Глава Турции Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного на среду.
"Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры после этого", — сказал он.
Накануне турецкий лидер отменил визит в Гвинею и решил досрочно завершить турне по Африке из-за ситуации на Украине и в Донбассе.
Сегодня Эрдоган планирует принять участие в саммите НАТО в видеоформате.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреТурцияНАТОРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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