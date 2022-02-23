14:13 23.02.2022 (обновлено: 14:32 23.02.2022)
Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО
Глава Турции Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного на среду.
"Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры после этого", — сказал он.
Накануне турецкий лидер отменил визит в Гвинею и решил досрочно завершить турне по Африке из-за ситуации на Украине и в Донбассе.
Сегодня Эрдоган планирует принять участие в саммите НАТО в видеоформате.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Дарья Буймова