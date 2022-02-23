https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774531344.html

Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО

Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО - РИА Новости, 23.02.2022

Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного на... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:13

2022-02-23T14:13

2022-02-23T14:32

в мире

турция

нато

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного на среду."Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры после этого", — сказал он.Накануне турецкий лидер отменил визит в Гвинею и решил досрочно завершить турне по Африке из-за ситуации на Украине и в Донбассе.Сегодня Эрдоган планирует принять участие в саммите НАТО в видеоформате.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774530948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, нато, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин