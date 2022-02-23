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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774530948.html
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России - РИА Новости, 23.02.2022
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:12
2022-02-23T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины."Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины – ред.). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения" , - сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращению из африканского турне.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774531344.html
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, турция, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:12 23.02.2022 (обновлено: 14:24 23.02.2022)
 
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Глава Турции Эрдоган заявил, что страна не может отказаться от России

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины.
"Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины – ред.). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения" , - сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращению из африканского турне.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:13
Эрдоган планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТурцияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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