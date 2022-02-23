14:12 23.02.2022 (обновлено: 14:24 23.02.2022)
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России
Глава Турции Эрдоган заявил, что страна не может отказаться от России
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины.
"Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины – ред.). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения" , - сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращению из африканского турне.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова