https://ria.ru/20220223/torgovlya-1774519406.html

Вице-канцлер ФРГ заявил, что хотел бы хороших торговых отношений с Россией

Вице-канцлер ФРГ заявил, что хотел бы хороших торговых отношений с Россией - РИА Новости, 23.02.2022

Вице-канцлер ФРГ заявил, что хотел бы хороших торговых отношений с Россией

Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что хотел бы хороших отношений между Германией и Россией в сфере торговли и поставок, но на данный... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:30

2022-02-23T12:30

2022-02-23T12:30

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что хотел бы хороших отношений между Германией и Россией в сфере торговли и поставок, но на данный момент наблюдается обратная ситуация."Я бы хотел, чтобы в перспективе у нас с Россией были хорошие торговые отношения и отношения в сфере поставок. Но на данный момент это не так, поэтому мы не можем полностью полагаться лишь на Россию", - сказал министр в эфире телеканала ARD.Он отметил, что на данный момент в Германии обеспечена безопасность поставок, принимаются меры для укрепления энергетической безопасности и независимости страны, роль может сыграть также развитие возобновляемой энергетики.Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними.Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.

https://ria.ru/20220223/potok-1774501064.html

https://ria.ru/20220222/germaniya-1774433139.html

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Варвара Скокшина

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