https://ria.ru/20220223/strakhovka-1774524248.html

Страховая компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку — 2"

Страховая компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.02.2022

Страховая компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку — 2"

Германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по газопроводу "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:04

2022-02-23T13:04

2022-02-23T14:53

экономика

германия

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по газопроводу "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг.О причинах решения не сообщается.Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству. В документе говорится о необходимости "Северного потока — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поручил сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию магистрали. Речь идет об отзыве документа из минэкономики, на основании которого и проводилась сертификация оператора трубопровода. По совам министра экономики Германии и вице-канцлера Роберта Хабе, проект "Северный поток — 2" могут полностью остановить."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.В ноябре процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в ФРГ предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Судьба магистрали активно обсуждалась на фоне ситуации вокруг Украины. Некоторые немецкие политики, в том числе глава МИД Анналена Бербок, призывали к включению газопровода в список антироссийских санкций. Шольц заявлял, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.

https://ria.ru/20220223/potok-1774501064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sevpotok-1774517211.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, владимир зеленский, анналена бербок, петер альтмайер, сша, ростовская область, россия, минэкономики фрг, мид германии, северный поток — 2, в мире