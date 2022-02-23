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Дипломат посетовал, что Запад не принудил Киев к деэскалации конфликта

Дипломат посетовал, что Запад не принудил Киев к деэскалации конфликта - РИА Новости, 23.02.2022

Дипломат посетовал, что Запад не принудил Киев к деэскалации конфликта

Москва сожалеет, что страны Запада, вводящие против России новые санкции из-за кризиса на Украине, за семь лет так и не смогли заставить Киев выполнить свои... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:42

2022-02-23T02:42

2022-02-23T02:42

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Москва сожалеет, что страны Запада, вводящие против России новые санкции из-за кризиса на Украине, за семь лет так и не смогли заставить Киев выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.Как рассказал Степанов, во вторник днем он получил приглашение посетить министерство иностранных дел Канады, где у него состоялась встреча с первой замглавы дипведомства Мартой Морган. Вызов посла в канадский МИД состоялся на фоне объявленного в понедельник решения Кремля признать независимость ДНР и ЛНР.По словам посла, в своих контактах с канадскими дипломатами он указал, что невыполнение официальным Киевом резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Комплекс мер по выполнению минских соглашений, представляет собой нарушение международного права."Резолюции Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения всеми государствами в мире. Прискорбно, что Украина не выполняла их в течение всех семи лет, а ряд стран, особенно западных и имеющих особый интерес к тому, что происходит внутри Украины и вокруг нее, не смогли ее заставить это сделать", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.Он добавил, что ситуация, которая наблюдается сегодня, — именно "следствие отказа Киева от выполнения своих обязательств по Минскому комплексу мер".Степанов также сообщил, что на встрече с ним вопрос о санкциях против РФ со стороны Канады "напрямую не поднимался". Вместе с тем, ранее во вторник о введении рестрикций против России из-за ситуации на Украине уже объявили ЕС и США."С их стороны было отмечено, что канадское правительство считает себя вынужденным предпринять определенные меры в координации со своими союзниками, о чем позже сегодня объявит премьер-министр Трюдо и министр иностранных дел Жоли", — заключил посол РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, владимир зеленский, россия, украина, канада