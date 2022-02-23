Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/soglasheniya-1774578316.html
Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения", заявил Небензя
Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения", заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2022
Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения", заявил Небензя
Запад даже не призывал Киев выполнять "минские соглашения", ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:03
2022-02-23T20:03
в мире
россия
киев
украина
оон
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd86f816e5d82412f26639a0c4aba1bc.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Запад даже не призывал Киев выполнять "минские соглашения", ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно к Донбассу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши западные коллеги Киев к выполнению "Минска" даже не призывали. Стало очевидно, что никаких перспектив выполнения этого документа Киевом больше нет", - заявил Небензя в ходе заседания ГА ООН.Он подчеркнул, что в любой другой кризисной ситуации члены ООН призывают к инклюзивному, прямому диалогу сторон. "Однако в случае на Украине все было с точностью до наоборот", - сказал он.Небензя отметил, что Россия пыталась сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, хотя и не являлась стороной минского процесса.
https://ria.ru/20220223/revansh-1774574073.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_183:0:2549:1774_1920x0_80_0_0_c734b54926f794a5087e496e7605620f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, оон, признание днр и лнр в россии
20:03 23.02.2022
 
Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения", заявил Небензя

Постпред России в ООН Небензя: Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения"

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Запад даже не призывал Киев выполнять "минские соглашения", ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно к Донбассу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наши западные коллеги Киев к выполнению "Минска" даже не призывали. Стало очевидно, что никаких перспектив выполнения этого документа Киевом больше нет", - заявил Небензя в ходе заседания ГА ООН.
Он подчеркнул, что в любой другой кризисной ситуации члены ООН призывают к инклюзивному, прямому диалогу сторон. "Однако в случае на Украине все было с точностью до наоборот", - сказал он.
Небензя отметил, что Россия пыталась сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, хотя и не являлась стороной минского процесса.
Украинский военный в Донецкой области
Вчера, 19:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом, заявил Небензя
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреРоссияКиевУкраинаООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала