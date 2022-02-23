https://ria.ru/20220223/soglasheniya-1774578316.html

Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения", заявил Небензя

Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения", заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2022

Запад даже не призывал Киев выполнять "Минские соглашения", заявил Небензя

Запад даже не призывал Киев выполнять "минские соглашения", ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:03

2022-02-23T20:03

2022-02-23T20:03

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Запад даже не призывал Киев выполнять "минские соглашения", ООН в любой ситуации заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта, но не применительно к Донбассу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши западные коллеги Киев к выполнению "Минска" даже не призывали. Стало очевидно, что никаких перспектив выполнения этого документа Киевом больше нет", - заявил Небензя в ходе заседания ГА ООН.Он подчеркнул, что в любой другой кризисной ситуации члены ООН призывают к инклюзивному, прямому диалогу сторон. "Однако в случае на Украине все было с точностью до наоборот", - сказал он.Небензя отметил, что Россия пыталась сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, хотя и не являлась стороной минского процесса.

https://ria.ru/20220223/revansh-1774574073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, киев, украина, оон, признание днр и лнр в россии