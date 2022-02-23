06:02 23.02.2022 (обновлено: 06:03 23.02.2022)
США поощряли Украину к невыполнению Минских соглашений, заявил Антонов
Посол Антонов: США не пытались убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США не сделали ничего, чтобы убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения, и поощряли украинский режим к бездействию, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook.
США накануне объявили о первых санкциях против РФ из-за эскалации вокруг Украины - двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.
"За последние семь лет США не сделали ничего, чтобы убедить правительство Украины в необходимости выполнять Минские соглашения. Вместо этого Вашингтон поощрял "режим" Киева к бездействию", — подчеркнул Антонов.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома