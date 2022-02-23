https://ria.ru/20220223/soglasheniya-1774488427.html

США поощряли Украину к невыполнению Минских соглашений, заявил Антонов

США поощряли Украину к невыполнению Минских соглашений, заявил Антонов - РИА Новости, 23.02.2022

США поощряли Украину к невыполнению Минских соглашений, заявил Антонов

США не сделали ничего, чтобы убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения, и поощряли украинский режим к бездействию, заявил посол России в США... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T06:02

2022-02-23T06:02

2022-02-23T06:03

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США не сделали ничего, чтобы убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения, и поощряли украинский режим к бездействию, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook.США накануне объявили о первых санкциях против РФ из-за эскалации вокруг Украины - двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия.Кроме того, Антонов отметил, что вместо того, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, Вашингтон решил "накачивать" Украину оружием.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774487734.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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