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На Украине знают, как быстро создать атомную бомбу

На Украине раскрыли схему быстрого создания атомной бомбы Киевом - РИА Новости, 23.02.2022

На Украине знают, как быстро создать атомную бомбу

Эксперты рассказали порталу "Сегодня.ua", как Киев может разработать атомную бомбу. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:19

2022-02-23T18:19

2022-02-23T20:51

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали порталу "Сегодня.ua", как Киев может разработать атомную бомбу.По словам украинских специалистов, у республики есть несколько способов создания начинки для оружия массового поражения. Среди них, в частности, выработка плутония из топлива на Чернобыльской АЭС. Еще один вариант — добыча природного урана на Восточном горно-обогатительном комбинате под Днепропетровском и его дальнейшее высокое обогащение.Средство доставки такой бомбы могут сконструировать специалисты завода "Южмаш" в Днепропетровске и его КБ "Южное", известные изготовлением ракет-носителей "Зенит", "Циклон" и "Антарес".По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, на разработку ядерного оружия понадобится от пяти до семи лет с ежегодным финансированием в размере 200-300 миллионов долларов. Он убежден, что наиболее простой для Киева способ получить смертоносный арсенал — купить небольшой реактор для производства оружейного плутония. С его помощью в сжатые сроки можно накопить 100 ядерных зарядов средней мощности в пределах 15 килограммов, уточнил аналитик.По словам другого специалиста Олега Старикова, главное препятствие на пути к созданию атомной бомбы — это жесткая позиция Запада, который наложит санкции и превратит Украину в страну-изгоя. Политолог Вадим Карасев уверен, что США и Европа не допустят, чтобы нестабильное государство с радикальными движениями вошло в "ядерный клуб".Ранее украинский министр иностранных дел заявил о том, что республика лишилась оружия массового поражения из-за давления Соединенных Штатов и России, поэтому Вашингтон "частично" обязан Киеву.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774317949.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, чернобыльская аэс, украина, днепропетровск