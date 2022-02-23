На Украине знают, как быстро создать атомную бомбу

18:19 23.02.2022 (обновлено: 20:51 23.02.2022)
На Украине раскрыли схему быстрого создания атомной бомбы Киевом
Киевские эксперты рассказали о схеме быстрого создания Украиной атомной бомбы
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали порталу "Сегодня.ua", как Киев может разработать атомную бомбу.
По словам украинских специалистов, у республики есть несколько способов создания начинки для оружия массового поражения. Среди них, в частности, выработка плутония из топлива на Чернобыльской АЭС. Еще один вариант — добыча природного урана на Восточном горно-обогатительном комбинате под Днепропетровском и его дальнейшее высокое обогащение.
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Средство доставки такой бомбы могут сконструировать специалисты завода "Южмаш" в Днепропетровске и его КБ "Южное", известные изготовлением ракет-носителей "Зенит", "Циклон" и "Антарес".
По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, на разработку ядерного оружия понадобится от пяти до семи лет с ежегодным финансированием в размере 200-300 миллионов долларов. Он убежден, что наиболее простой для Киева способ получить смертоносный арсенал — купить небольшой реактор для производства оружейного плутония. С его помощью в сжатые сроки можно накопить 100 ядерных зарядов средней мощности в пределах 15 килограммов, уточнил аналитик.
По словам другого специалиста Олега Старикова, главное препятствие на пути к созданию атомной бомбы — это жесткая позиция Запада, который наложит санкции и превратит Украину в страну-изгоя. Политолог Вадим Карасев уверен, что США и Европа не допустят, чтобы нестабильное государство с радикальными движениями вошло в "ядерный клуб".
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Опубликовано: Игорь Тоноян