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На Украине знают, как быстро создать атомную бомбу
На Украине раскрыли схему быстрого создания атомной бомбы Киевом - РИА Новости, 23.02.2022
На Украине знают, как быстро создать атомную бомбу
Эксперты рассказали порталу "Сегодня.ua", как Киев может разработать атомную бомбу. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:19
2022-02-23T20:51
в мире
россия
чернобыльская аэс
украина
днепропетровск
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали порталу "Сегодня.ua", как Киев может разработать атомную бомбу.По словам украинских специалистов, у республики есть несколько способов создания начинки для оружия массового поражения. Среди них, в частности, выработка плутония из топлива на Чернобыльской АЭС. Еще один вариант — добыча природного урана на Восточном горно-обогатительном комбинате под Днепропетровском и его дальнейшее высокое обогащение.Средство доставки такой бомбы могут сконструировать специалисты завода "Южмаш" в Днепропетровске и его КБ "Южное", известные изготовлением ракет-носителей "Зенит", "Циклон" и "Антарес".По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, на разработку ядерного оружия понадобится от пяти до семи лет с ежегодным финансированием в размере 200-300 миллионов долларов. Он убежден, что наиболее простой для Киева способ получить смертоносный арсенал — купить небольшой реактор для производства оружейного плутония. С его помощью в сжатые сроки можно накопить 100 ядерных зарядов средней мощности в пределах 15 килограммов, уточнил аналитик.По словам другого специалиста Олега Старикова, главное препятствие на пути к созданию атомной бомбы — это жесткая позиция Запада, который наложит санкции и превратит Украину в страну-изгоя. Политолог Вадим Карасев уверен, что США и Европа не допустят, чтобы нестабильное государство с радикальными движениями вошло в "ядерный клуб".Ранее украинский министр иностранных дел заявил о том, что республика лишилась оружия массового поражения из-за давления Соединенных Штатов и России, поэтому Вашингтон "частично" обязан Киеву.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774317949.html
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Игорь Тоноян
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в мире, россия, чернобыльская аэс, украина, днепропетровск
18:19 23.02.2022 (обновлено: 20:51 23.02.2022)
 
На Украине раскрыли схему быстрого создания атомной бомбы Киевом

Киевские эксперты рассказали о схеме быстрого создания Украиной атомной бомбы

© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали порталу "Сегодня.ua", как Киев может разработать атомную бомбу.
По словам украинских специалистов, у республики есть несколько способов создания начинки для оружия массового поражения. Среди них, в частности, выработка плутония из топлива на Чернобыльской АЭС. Еще один вариант — добыча природного урана на Восточном горно-обогатительном комбинате под Днепропетровском и его дальнейшее высокое обогащение.
Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 13:15
Валенса призвал не дать Украине выйти из Будапештского меморандума
Средство доставки такой бомбы могут сконструировать специалисты завода "Южмаш" в Днепропетровске и его КБ "Южное", известные изготовлением ракет-носителей "Зенит", "Циклон" и "Антарес".
По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, на разработку ядерного оружия понадобится от пяти до семи лет с ежегодным финансированием в размере 200-300 миллионов долларов. Он убежден, что наиболее простой для Киева способ получить смертоносный арсенал — купить небольшой реактор для производства оружейного плутония. С его помощью в сжатые сроки можно накопить 100 ядерных зарядов средней мощности в пределах 15 килограммов, уточнил аналитик.
По словам другого специалиста Олега Старикова, главное препятствие на пути к созданию атомной бомбы — это жесткая позиция Запада, который наложит санкции и превратит Украину в страну-изгоя. Политолог Вадим Карасев уверен, что США и Европа не допустят, чтобы нестабильное государство с радикальными движениями вошло в "ядерный клуб".
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:28
Названа главная ошибка Запада в отношении Путина
Ранее украинский министр иностранных дел заявил о том, что республика лишилась оружия массового поражения из-за давления Соединенных Штатов и России, поэтому Вашингтон "частично" обязан Киеву.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
В миреРоссияЧернобыльская АЭСУкраинаДнепропетровск
 
 
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