https://ria.ru/20220223/shoygu-1774561916.html

WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу

WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу - РИА Новости, 23.02.2022

WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу

Евросоюз планирует в среду объявить о введении санкций против министра обороны России Сергея Шойгу после признания Россией ЛНР и ДНР, утверждает газета Wall... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:40

2022-02-23T17:40

2022-02-23T18:01

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

госдума рф

сергей шойгу

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует в среду объявить о введении санкций против министра обороны России Сергея Шойгу после признания Россией ЛНР и ДНР, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов."Европейский союз планирует ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и Агентства интернет-исследований, против которого ранее вводили санкции США за, предположительно, разжигание разногласий во время выборов в США в 2016 году", - пишет издание.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774553650.html

донецкая народная республика

сша

россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, госдума рф, сергей шойгу