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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/shoygu-1774561916.html
WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу
WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу - РИА Новости, 23.02.2022
WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу
Евросоюз планирует в среду объявить о введении санкций против министра обороны России Сергея Шойгу после признания Россией ЛНР и ДНР, утверждает газета Wall... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:40
2022-02-23T18:01
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
госдума рф
сергей шойгу
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует в среду объявить о введении санкций против министра обороны России Сергея Шойгу после признания Россией ЛНР и ДНР, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов."Европейский союз планирует ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и Агентства интернет-исследований, против которого ранее вводили санкции США за, предположительно, разжигание разногласий во время выборов в США в 2016 году", - пишет издание.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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донецкая народная республика
сша
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, госдума рф, сергей шойгу
17:40 23.02.2022 (обновлено: 18:01 23.02.2022)
 
WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу

Газета WSJ утверждает, что Евросоюз планирует ввести санкции против главы Минобороны Шойгу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует в среду объявить о введении санкций против министра обороны России Сергея Шойгу после признания Россией ЛНР и ДНР, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Европейский союз планирует ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и Агентства интернет-исследований, против которого ранее вводили санкции США за, предположительно, разжигание разногласий во время выборов в США в 2016 году", - пишет издание.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС намерен ввести санкции против Вайно и Шувалова, сообщили СМИ
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияГосдума РФСергей Шойгу
 
 
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