17:40 23.02.2022 (обновлено: 18:01 23.02.2022)
WSJ утверждает, что ЕС планирует ввести санкции против Шойгу
Газета WSJ утверждает, что Евросоюз планирует ввести санкции против главы Минобороны Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует в среду объявить о введении санкций против министра обороны России Сергея Шойгу после признания Россией ЛНР и ДНР, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Европейский союз планирует ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и Агентства интернет-исследований, против которого ранее вводили санкции США за, предположительно, разжигание разногласий во время выборов в США в 2016 году", - пишет издание.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Петр Попадюк