14:07 23.02.2022 (обновлено: 14:22 23.02.2022)
Во Франции анонсировали публикацию санкций ЕС против России 23 февраля
Публикация санкций Евросоюза за ДНР и ЛНР ожидается после 17:00 по московскому времени
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали все технические детали европейских санкций за признание независимости ДНР и ЛНР, запущена финальная процедура утверждения, публикация списков ожидается после 15.00 по местному времени (17.00 мск), сообщили в представительстве Франции при ЕС.
"COREPER II согласовал правовые документы, касающиеся санкций. Запущена письменная процедура с крайним сроком до 15.00 для их утверждения Советом ЕС и их публикации в официальном журнале ЕС сегодня", - сообщило представительство в Twitter.
Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Варвара Скокшина