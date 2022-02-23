https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774526844.html

В Минфине следят за ситуацией на рынках после введения США новых санкций

В Минфине следят за ситуацией на рынках после введения США новых санкций - РИА Новости, 23.02.2022

В Минфине следят за ситуацией на рынках после введения США новых санкций

Минфин РФ внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России, и совместно с ЦБ при... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:26

2022-02-23T13:26

2022-02-23T13:26

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

центральный банк рф (цб рф)

сша

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минфин РФ внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России, и совместно с ЦБ при необходимости будет принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности, говорится в сообщении министерства.США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта."В связи с введением 22 февраля 2022 года ограничительных мер США на операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", - сказано в сообщении."Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности", - добавляется в сообщении.Так, отмечается, что предоставленные Банком России 22 февраля возможности для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг будут способствовать более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям в ограничительных мерах.

https://ria.ru/20220223/armiya-1774508222.html

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, центральный банк рф (цб рф), сша