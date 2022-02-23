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В Минфине следят за ситуацией на рынках после введения США новых санкций
В Минфине следят за ситуацией на рынках после введения США новых санкций - РИА Новости, 23.02.2022
В Минфине следят за ситуацией на рынках после введения США новых санкций
Минфин РФ внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России, и совместно с ЦБ при... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:26
2022-02-23T13:26
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
центральный банк рф (цб рф)
сша
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минфин РФ внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России, и совместно с ЦБ при необходимости будет принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности, говорится в сообщении министерства.США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта."В связи с введением 22 февраля 2022 года ограничительных мер США на операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", - сказано в сообщении."Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности", - добавляется в сообщении.Так, отмечается, что предоставленные Банком России 22 февраля возможности для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг будут способствовать более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям в ограничительных мерах.
https://ria.ru/20220223/armiya-1774508222.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, центральный банк рф (цб рф), сша
13:26 23.02.2022
 
В Минфине следят за ситуацией на рынках после введения США новых санкций

Минфин следит за ситуацией на рынках из-за санкций США на операции с госдолгом России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минфин РФ внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России, и совместно с ЦБ при необходимости будет принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности, говорится в сообщении министерства.
США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.
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"В связи с введением 22 февраля 2022 года ограничительных мер США на операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", - сказано в сообщении.
"Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности", - добавляется в сообщении.
Так, отмечается, что предоставленные Банком России 22 февраля возможности для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг будут способствовать более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям в ограничительных мерах.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)США
 
 
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