https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774487400.html

Премьер Австралии объявил о планах ввести санкции против России

Премьер Австралии объявил о планах ввести санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022

Премьер Австралии объявил о планах ввести санкции против России

Австралия вводит санкции в отношении РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, заявил в эфире телеканала ABC премьер-министр страны Скотт Моррисон. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T05:21

2022-02-23T05:21

2022-02-23T05:57

в мире

скотт моррисон

австралия

санкции в отношении россии

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Австралия вводит санкции в отношении РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, заявил в эфире телеканала ABC премьер-министр страны Скотт Моррисон.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774486347.html

австралия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

москва

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Никита Стома

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