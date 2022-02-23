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Премьер Австралии объявил о планах ввести санкции против России
Премьер Австралии объявил о планах ввести санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022
Премьер Австралии объявил о планах ввести санкции против России
Австралия вводит санкции в отношении РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, заявил в эфире телеканала ABC премьер-министр страны Скотт Моррисон. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T05:21
2022-02-23T05:57
в мире
скотт моррисон
австралия
санкции в отношении россии
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Австралия вводит санкции в отношении РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, заявил в эфире телеканала ABC премьер-министр страны Скотт Моррисон.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774486347.html
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россия
донецкая народная республика
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в мире, скотт моррисон, австралия, санкции в отношении россии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, владимир путин, москва
05:21 23.02.2022 (обновлено: 05:57 23.02.2022)
 
Премьер Австралии объявил о планах ввести санкции против России

Премьер Австралии Моррисон объявил о планах по введению санкций против России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Австралия вводит санкции в отношении РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, заявил в эфире телеканала ABC премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Это абсолютно неприемлемо, что Россия может вторгнуться в своего соседа... Правительство Австралии немедленно введет санкции в отношении (ряда — ред.) российских лиц в ответ на агрессию РФ в отношении Украины. Мы также... расширим действие существующих санкций, которые применяются в отношении Крыма и Севастополя, на регионы Донецка и Луганска... Первоначально мы введем запреты на въезд и адресные финансовые санкции в отношении восьми членов совета безопасности РФ", — заявил Моррисон.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
04:14
Япония заявила о планах ввести санкции против России
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСкотт МоррисонАвстралияСанкции в отношении РоссииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинМосква
 
 
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