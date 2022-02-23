https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774485530.html

Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага

Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага - РИА Новости, 23.02.2022

Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил телеканалу Fox, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно "сильными", если рассматривать их как... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:55

2022-02-23T03:55

2022-02-23T03:55

в мире

россия

сша

украина

признание днр и лнр в россии

нато

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил телеканалу Fox, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно "сильными", если рассматривать их как первый шаг.Американские власти сначала отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР санкциями против обеих народных республик, а на следующий день ввели рестрикции против самой России — двух ее банков, суверенного долга и пяти представителей элит.По словам министра, из бесед, состоявшихся во время визита в Вашингтон, он вынес, что США готовы наращивать давление на Россию в случае продолжения эскалации. Ранее Кулеба признал, что его "озадачил" первым указом Байдена, который вводил санкции против самих ДНР и ЛНР, но не России.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471555.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, сша, украина, признание днр и лнр в россии, нато, дмитрий кулеба