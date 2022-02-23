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https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774485530.html
Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага
Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага - РИА Новости, 23.02.2022
Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил телеканалу Fox, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно "сильными", если рассматривать их как... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:55
2022-02-23T03:55
в мире
россия
сша
украина
признание днр и лнр в россии
нато
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил телеканалу Fox, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно "сильными", если рассматривать их как первый шаг.Американские власти сначала отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР санкциями против обеих народных республик, а на следующий день ввели рестрикции против самой России — двух ее банков, суверенного долга и пяти представителей элит.По словам министра, из бесед, состоявшихся во время визита в Вашингтон, он вынес, что США готовы наращивать давление на Россию в случае продолжения эскалации. Ранее Кулеба признал, что его "озадачил" первым указом Байдена, который вводил санкции против самих ДНР и ЛНР, но не России.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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в мире, россия, сша, украина, признание днр и лнр в россии, нато, дмитрий кулеба
03:55 23.02.2022
 
Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага

Глава МИД Украины Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил телеканалу Fox, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно "сильными", если рассматривать их как первый шаг.
Американские власти сначала отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР санкциями против обеих народных республик, а на следующий день ввели рестрикции против самой России — двух ее банков, суверенного долга и пяти представителей элит.
"Санкции, которые сегодня объявил президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден, выглядят сильными, если мы рассматриваем их как первый шаг", — сказал Кулеба в интервью американскому телеканалу Fox.
По словам министра, из бесед, состоявшихся во время визита в Вашингтон, он вынес, что США готовы наращивать давление на Россию в случае продолжения эскалации. Ранее Кулеба признал, что его "озадачил" первым указом Байдена, который вводил санкции против самих ДНР и ЛНР, но не России.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:24
Белый дом назвал цель санкций против России
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияСШАУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииНАТОДмитрий Кулеба
 
 
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