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США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки - РИА Новости, 23.02.2022
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки
США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:27
2022-02-23T02:27
сша
украина
санкции в отношении россии
в мире
дженнифер псаки
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она подчеркнула, что США не рассчитывают на самый значительный эффект от санкций сразу после введения, а ожидают сдерживающего эффекта от них. По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США могут усилить санкции со своей стороны.
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сша, украина, санкции в отношении россии, в мире, дженнифер псаки, вашингтон
02:27 23.02.2022
 
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки

Представитель Белого дома Псаки: США могут ввести дополнительные санкции против России

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Санкции могут иметь различные формы, экспортный контроль — одна из них. Много других санкций остается у нас в распоряжении. Система SWIFT не попала в первую волну санкций, но значительна", — сказала Псаки на брифинге.

Она подчеркнула, что США не рассчитывают на самый значительный эффект от санкций сразу после введения, а ожидают сдерживающего эффекта от них. По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США могут усилить санкции со своей стороны.
Офис ВЭБ.РФ
01:02
Госкорпорация ВЭБ прокомментировала введение санкций США
Опубликовано: Никита Стома
 
СШАУкраинаСанкции в отношении РоссииВ миреДженнифер ПсакиВашингтон
 
 
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