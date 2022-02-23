https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774481339.html
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки - РИА Новости, 23.02.2022
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки
США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:27
2022-02-23T02:27
2022-02-23T02:27
сша
украина
санкции в отношении россии
в мире
дженнифер псаки
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она подчеркнула, что США не рассчитывают на самый значительный эффект от санкций сразу после введения, а ожидают сдерживающего эффекта от них. По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США могут усилить санкции со своей стороны.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774474013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, санкции в отношении россии, в мире, дженнифер псаки, вашингтон
США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки
Представитель Белого дома Псаки: США могут ввести дополнительные санкции против России