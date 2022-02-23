https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774481339.html

США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки

США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки - РИА Новости, 23.02.2022

США могут ввести дополнительные санкции против России, заявила Псаки

США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:27

2022-02-23T02:27

2022-02-23T02:27

сша

украина

санкции в отношении россии

в мире

дженнифер псаки

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она подчеркнула, что США не рассчитывают на самый значительный эффект от санкций сразу после введения, а ожидают сдерживающего эффекта от них. По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США могут усилить санкции со своей стороны.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774474013.html

сша

украина

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, украина, санкции в отношении россии, в мире, дженнифер псаки, вашингтон