https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774477163.html

Премьер Канады объявил о введении санкций против России

Премьер Канады объявил о введении санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022

Премьер Канады объявил о введении санкций против России

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:30

2022-02-23T01:30

2022-02-23T01:35

канада

в мире

джастин трюдо

санкции в отношении россии

россия

владимир путин

признание днр и лнр в россии

москва

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774468646.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

канада, в мире, джастин трюдо, санкции в отношении россии, россия, владимир путин, признание днр и лнр в россии, москва