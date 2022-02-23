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Премьер Канады объявил о введении санкций против России
Премьер Канады объявил о введении санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022
Премьер Канады объявил о введении санкций против России
Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:30
2022-02-23T01:35
канада
в мире
джастин трюдо
санкции в отношении россии
россия
владимир путин
признание днр и лнр в россии
москва
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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канада, в мире, джастин трюдо, санкции в отношении россии, россия, владимир путин, признание днр и лнр в россии, москва
01:30 23.02.2022 (обновлено: 01:35 23.02.2022)
 
Премьер Канады объявил о введении санкций против России

Премьер Канады Трюдо: страна вводит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.

"Мы запретим канадцам любые финансовые взаимодействия с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании этих так называемых республик. Мы запретим канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", — заявил Трюдо.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 23:39
Минфин США ввел санкции против двух российских банков
Опубликовано: Никита Стома
 
КанадаВ миреДжастин ТрюдоСанкции в отношении РоссииРоссияВладимир ПутинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМосква
 
 
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