https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774473186.html

США пригрозили России мерами экспортного контроля

США пригрозили России мерами экспортного контроля - РИА Новости, 23.02.2022

США пригрозили России мерами экспортного контроля

США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:52

2022-02-23T00:52

2022-02-23T00:52

украина

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

в мире

сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Минфин США во вторник ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков РФ на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.

https://ria.ru/20220222/bayden-1774463275.html

украина

сша

вашингтон

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

украина, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире, сша, вашингтон