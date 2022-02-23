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США пригрозили России мерами экспортного контроля
США пригрозили России мерами экспортного контроля - РИА Новости, 23.02.2022
США пригрозили России мерами экспортного контроля
США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:52
2022-02-23T00:52
украина
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
в мире
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Минфин США во вторник ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков РФ на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.
https://ria.ru/20220222/bayden-1774463275.html
украина
сша
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Никита Стома
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украина, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире, сша, вашингтон
00:52 23.02.2022
 
США пригрозили России мерами экспортного контроля

Белый дом: США введут меры экспортного контроля против России при эскалации вокруг Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Мы вместе с большим числом других стран полностью готовы задействовать меры экспортного контроля в отношении России в случае, если она продолжит вторжение на Украину", — сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга.

Минфин США во вторник ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков РФ на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 22:29
США введут санкции против суверенного долга России
Опубликовано: Никита Стома
 
УкраинаМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииВ миреСШАВашингтон
 
 
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