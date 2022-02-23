https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774473186.html
США пригрозили России мерами экспортного контроля
США пригрозили России мерами экспортного контроля - РИА Новости, 23.02.2022
США пригрозили России мерами экспортного контроля
США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:52
2022-02-23T00:52
2022-02-23T00:52
украина
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
в мире
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Минфин США во вторник ввел санкции против российских элит, суверенного долга и двух банков РФ на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.
https://ria.ru/20220222/bayden-1774463275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире, сша, вашингтон
США пригрозили России мерами экспортного контроля
Белый дом: США введут меры экспортного контроля против России при эскалации вокруг Украины