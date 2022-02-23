https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471130.html

Санкции США затрагивают вторичный рынок бондов Банка России, ФНБ и Минфина

Санкции США затрагивают вторичный рынок бондов Банка России, ФНБ и Минфина - РИА Новости, 23.02.2022

Санкции США затрагивают вторичный рынок бондов Банка России, ФНБ и Минфина

Новые американские санкции против российского долга затрагивают вторичный рынок облигаций, выпущенных после 1 марта Банком России, Фондом национального... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:19

2022-02-23T00:19

2022-02-23T09:06

экономика

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ba1314b48ab5169b0f38d8c9b67933d5.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Новые американские санкции против российского долга затрагивают вторичный рынок облигаций, выпущенных после 1 марта Банком России, Фондом национального благосостояния и министерством финансов, говорится в пресс-релизе министерства финансов США."В рамках сегодняшних мер управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило ограничения на операции с российским суверенным долгом, еще больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства президента (Владимира) Путина задач", — указывается в публикации.ВЭБ и ПромсвязьбанкОграничительные меры затронули и две финансовые организации, включая их 42 дочерние структуры. Как отмечается в пресс-релизе, ВЭБ и Промсвязьбанк "играют ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса".В частности, среди попавших под санкции структур ВЭБ числится футбольный клуб ПФК ЦСК. Также в перечне значатся Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк.Минфин США предписал американским компаниям и лицам завершить операции с ВЭБ до 24 марта 2022 года.Санкции по линии этого ведомства обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц из США.В рамках ограничительных мер американские власти также объявили собственностью, подлежащей блокированию, пять морских судов, которые принадлежат компании ООО "ПСБ Лизинг".Как сообщили в Промсвязьбанке, организация работает в штатном режиме по всем направлениям, но есть некоторые ограничения на операции с иностранной валютой, на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции.Там также заверили, что все вклады, кредиты, расчетные операции продолжают обслуживаться, банк исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.Кроме того ограничительные меры коснулись пяти представителей российских элит, включая сыновей директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко и бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.Признание суверенитета республик ДонбассаПрезидент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471555.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774468915.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), признание днр и лнр в россии