19:25 23.02.2022 (обновлено: 22:47 23.02.2022)
Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом, заявил Небензя
Постпред России в ООН Небензя: Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом
© STRУкраинский военный в Донецкой области
© STR
Украинский военный в Донецкой области
ООН, 23 фев - РИА Новости. Киев с самого начала вынашивал план реванша в отношении Донбасса, во главу угла была поставлена борьба "со всем русским", заявил на ГА ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Киев с самого начала вынашивал план реванша, не прекращая обстрелов мирных кварталов и диверсий", - сказал постпред России, подчеркнув, что украинские власти не стремились к выполнению минских соглашений.
"Кроме того, важно учитывать, что за эти годы Украина прочно превратилась в анти-Россию и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг государственной политики", - заявил постпред России. По его словам, на Украине "появилась языковая инквизиция".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Петр Попадюк