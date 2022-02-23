15:28 23.02.2022 (обновлено: 15:57 23.02.2022)
Рассуждения генсека ООН об Украине далеки от реальности, заявили в МИД
МИД назвал рассуждения генсека ООН о нарушении суверенитета Украины далекими от реальности
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Рассуждения генсека ООН Антониу Гутерреша о нарушении суверенитета Украины и о необходимости выполнения минского комплекса мер далеки от реальности, так как правительство в Киеве не представляет народы ЛНР и ДНР, говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и "смертельным ударом" по минским соглашениям. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что РФ довела до генсека ООН оценку Москвой его заявлений по теме Украины.
"В связи с высказанной генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем вслед за рядом западных политиков критикой решения президента РФ В.В. Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств хотели бы отметить следующее. Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и о необходимости выполнения минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что правительство в Киеве не представляло народ ЛНР и ДНР.
"Что касается заявлений... о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины в результате признания Россией ДНР и ЛНР, то необходимо напомнить: в Декларации о принципах международного права... положение о соблюдении территориальной целостности относится к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов...". Правительство Украины таковым не являлось и не является", - подчеркнули в МИД РФ.
В Москве полагают, что генсеку ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, что четко предписано "Комплексом мер" и резолюцией 2202.
"Возникает закономерный вопрос – где были последние восемь лет все эти деятели, когда пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим вел против своих граждан карательную военную операцию, жертвами которой стали четырнадцать тысяч гражданских лиц", - подчеркнули в российском дипведомстве.
В грубейшее нарушение минского "Комплекса мер" против Донбасса была введена жесточайшая транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал "особями", предложив им убираться из Украины. "Такие действия имеют все признаки геноцида", - добавили в МИД РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Влада Копылова