https://ria.ru/20220223/rassledovanie-1774501437.html
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной республике,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:11
2022-02-23T10:11
2022-02-23T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной республике, сообщается на сайте ведомства.Два мирных жителя ЛНР погибли в среду при обстреле украинских силовиков на направлении Золотое-4 - Березовское. Об этом сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской народной республике", - говорится в сообщении.Кроме того, глава СК также поручил следователям установить обстоятельства гибели четырех мужчин в Ростовской области, тела которых были обнаружены во вторник в 500 метрах от украинской границы. Рядом с телами погибших находились две БМП без опознавательных знаков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220223/terakt-1774487968.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, сцкк
10:11 23.02.2022 (обновлено: 10:17 23.02.2022)
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в ЛНР