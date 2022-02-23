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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/rassledovanie-1774501437.html
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной республике,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:11
2022-02-23T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
сцкк
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной республике, сообщается на сайте ведомства.Два мирных жителя ЛНР погибли в среду при обстреле украинских силовиков на направлении Золотое-4 - Березовское. Об этом сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской народной республике", - говорится в сообщении.Кроме того, глава СК также поручил следователям установить обстоятельства гибели четырех мужчин в Ростовской области, тела которых были обнаружены во вторник в 500 метрах от украинской границы. Рядом с телами погибших находились две БМП без опознавательных знаков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, сцкк
10:11 23.02.2022 (обновлено: 10:17 23.02.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в ЛНР

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной республике, сообщается на сайте ведомства.
Два мирных жителя ЛНР погибли в среду при обстреле украинских силовиков на направлении Золотое-4 - Березовское. Об этом сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской народной республике", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава СК также поручил следователям установить обстоятельства гибели четырех мужчин в Ростовской области, тела которых были обнаружены во вторник в 500 метрах от украинской границы. Рядом с телами погибших находились две БМП без опознавательных знаков.
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Пожар на месте взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 05:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске произошел новый теракт
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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