https://ria.ru/20220223/rassledovanie-1774501437.html

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной республике,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:11

2022-02-23T10:11

2022-02-23T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

сцкк

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной республике, сообщается на сайте ведомства.Два мирных жителя ЛНР погибли в среду при обстреле украинских силовиков на направлении Золотое-4 - Березовское. Об этом сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской народной республике", - говорится в сообщении.Кроме того, глава СК также поручил следователям установить обстоятельства гибели четырех мужчин в Ростовской области, тела которых были обнаружены во вторник в 500 метрах от украинской границы. Рядом с телами погибших находились две БМП без опознавательных знаков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, сцкк