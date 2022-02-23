Киев пошел бы на диалог с ДНР, если бы не радикалы, предположил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Киев пошел бы на диалог с республикой, если бы не давление радикалов
Глава ДНР Денис Пушилин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В Киеве были бы не против поговорить с ДНР, но не могут из-за давления радикалов, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Они сами себя посадили на данную растяжку... Они были бы не против поговорить где-то там для себя (с ДНР), но они же понимают, что с ними сделают радикалы, под которых они прогнулись перед этим. Это огромная ошибка вот нынешнего киевского режима", - сказал Пушилин в эфире Соловьев.LIVE.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Петр Попадюк