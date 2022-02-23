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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/radikaly-1774599419.html
Киев пошел бы на диалог с ДНР, если бы не радикалы, предположил Пушилин
Киев пошел бы на диалог с ДНР, если бы не радикалы, предположил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022
Киев пошел бы на диалог с ДНР, если бы не радикалы, предположил Пушилин
В Киеве были бы не против поговорить с ДНР, но не могут из-за давления радикалов, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T23:39
2022-02-23T23:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В Киеве были бы не против поговорить с ДНР, но не могут из-за давления радикалов, заявил глава республики Денис Пушилин."Они сами себя посадили на данную растяжку... Они были бы не против поговорить где-то там для себя (с ДНР), но они же понимают, что с ними сделают радикалы, под которых они прогнулись перед этим. Это огромная ошибка вот нынешнего киевского режима", - сказал Пушилин в эфире Соловьев.LIVE.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
23:39 23.02.2022
 
Киев пошел бы на диалог с ДНР, если бы не радикалы, предположил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Киев пошел бы на диалог с республикой, если бы не давление радикалов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В Киеве были бы не против поговорить с ДНР, но не могут из-за давления радикалов, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Они сами себя посадили на данную растяжку... Они были бы не против поговорить где-то там для себя (с ДНР), но они же понимают, что с ними сделают радикалы, под которых они прогнулись перед этим. Это огромная ошибка вот нынешнего киевского режима", - сказал Пушилин в эфире Соловьев.LIVE.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 21:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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