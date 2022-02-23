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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220223/puteshestviya-1774324136.html
Туристы рассказали, на что они готовы ради удачных селфи
Туристы рассказали, на что они готовы ради удачных селфи - РИА Новости, 23.02.2022
Туристы рассказали, на что они готовы ради удачных селфи
Туристы рассказали, как сильно они готовы рисковать ради идеальных селфи, сообщает Mirror. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:23
2022-02-23T04:23
туризм
туризм
новости - туризм
селфи
великобритания
фотография
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Туристы рассказали, как сильно они готовы рисковать ради идеальных селфи, сообщает Mirror.В опросе, проведенном телекоммуникационной компанией, приняли участие две тысячи активных путешественников из Великобритании. Исследование показало, что более половины (51 процент) не могут представить ситуации, при которой они бы не фотографировались в отпуске. Каждый пятый (21 процент) считает, что селфи в путешествиях обязательны.В среднем пользователи делают 14 таких кадров в день во время каникул, загружая семь изображений в неделю в соцсети.Самые красивые селфи получаются, по мнению путешественников, в природных пейзажах, на закате и на пляже. Ради таких кадров они готовы даже взять дополнительную одежду и реквизит, заплатив за перевес багажа при перелете, а также опоздать на поезд или автобус.Каждый десятый респондент сказал, что хоть раз в жизни стоял на краю обрыва ради красивого снимка окрестностей.Ради кадра мечты туристы готовы просыпаться очень рано и ложиться поздно, если надо — обгореть на солнце, отправиться на морскую прогулку, забраться в горы, заняться подводным плаванием, сфотографироваться с диким животным, покататься на ослике, лошади, водном аттракционе, воздушном шаре, залезть на дерево и даже заболеть.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, селфи, великобритания, фотография
04:23 23.02.2022
 
Туристы рассказали, на что они готовы ради удачных селфи

Mirror: ради фото мечты туристы готовы переплачивать, болеть, не спать и рисковать жизнью

© Depositphotos / ViewApartТуристы делают селфи в аэропорту
Туристы делают селфи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Depositphotos / ViewApart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Туристы рассказали, как сильно они готовы рисковать ради идеальных селфи, сообщает Mirror.
В опросе, проведенном телекоммуникационной компанией, приняли участие две тысячи активных путешественников из Великобритании. Исследование показало, что более половины (51 процент) не могут представить ситуации, при которой они бы не фотографировались в отпуске. Каждый пятый (21 процент) считает, что селфи в путешествиях обязательны.
В среднем пользователи делают 14 таких кадров в день во время каникул, загружая семь изображений в неделю в соцсети.
Самые красивые селфи получаются, по мнению путешественников, в природных пейзажах, на закате и на пляже. Ради таких кадров они готовы даже взять дополнительную одежду и реквизит, заплатив за перевес багажа при перелете, а также опоздать на поезд или автобус.
Каждый десятый респондент сказал, что хоть раз в жизни стоял на краю обрыва ради красивого снимка окрестностей.
Ради кадра мечты туристы готовы просыпаться очень рано и ложиться поздно, если надо — обгореть на солнце, отправиться на морскую прогулку, забраться в горы, заняться подводным плаванием, сфотографироваться с диким животным, покататься на ослике, лошади, водном аттракционе, воздушном шаре, залезть на дерево и даже заболеть.
Девушка делает селфи у скоростного поезда Ласточка перед отправлением первого рейса с железнодорожного вокзала Челябинска в Магнитогорск - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 09:16Туризм
Названы страны, жители которых предъявляют высокие требования к селфи
Опубликовано: Мария Селиванова
 
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