14:58 23.02.2022 (обновлено: 15:03 23.02.2022)
В ДНР пообещали не устраивать тотальных проверок людей на улицах
Глава ДНР Пушилин пообещал не устраивать тотальных проверок людей на улицах
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы ДНР не видят необходимости в проверках людей на улице, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Я бы все же не перегибал по поводу проверок на улице, тотального контроля и прочего. Такой острой необходимости не видят наши правоохранительные органы", - сказал журналистам глава ДНР.
Он отметил, что спецслужбы ведут эффективную работу.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Влада Копылова