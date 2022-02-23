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В ДНР пообещали не устраивать тотальных проверок людей на улицах

В ДНР пообещали не устраивать тотальных проверок людей на улицах - РИА Новости, 23.02.2022

В ДНР пообещали не устраивать тотальных проверок людей на улицах

Правоохранительные органы ДНР не видят необходимости в проверках людей на улице, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:58

2022-02-23T14:58

2022-02-23T15:03

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы ДНР не видят необходимости в проверках людей на улице, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Я бы все же не перегибал по поводу проверок на улице, тотального контроля и прочего. Такой острой необходимости не видят наши правоохранительные органы", - сказал журналистам глава ДНР.Он отметил, что спецслужбы ведут эффективную работу.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, признание днр и лнр в россии