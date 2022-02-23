https://ria.ru/20220223/priznanie-1774590034.html

Байден введением санкций признал ЛНР и ДНР, заявил Пушилин

Байден введением санкций признал ЛНР и ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022

Байден введением санкций признал ЛНР и ДНР, заявил Пушилин

Президент США Джо Байден фактически признал ДНР и ЛНР как республики, введя санкции непосредственно против них, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:54

2022-02-23T21:54

2022-02-23T22:35

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден фактически признал ДНР и ЛНР как республики, введя санкции непосредственно против них, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Байден своим указом ранее запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними."Что касается вот данных шагов (Байдена), то есть вообще первого заявления и первой какой-то санкционной политики (США) после признания (РФ независимости ДНР и ЛНР), то есть по сути опосредованно Байден нас признал как субъекты, потому что конкретно против Донецкой и Луганской народных республик (были введены санкции)", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774588826.html

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Петр Попадюк

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