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Небензя: признание ЛНР и ДНР стало следствием саботажа Киева обязательств

Небензя: признание ЛНР и ДНР стало следствием саботажа Киева обязательств - РИА Новости, 23.02.2022

Небензя: признание ЛНР и ДНР стало следствием саботажа Киева обязательств

Признание РФ независимости ЛНР И ДНР стало следствием саботажа Киевом взятых на себя обязательств, заявил на ГА ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:40

2022-02-23T19:40

2022-02-23T22:46

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ООН, 23 фев - РИА Новости. Признание РФ независимости ЛНР И ДНР стало следствием саботажа Киевом взятых на себя обязательств, заявил на ГА ООН постпред России Василий Небензя."Хочу подчеркнуть, что произошедшее стало прямым следствием многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности", - сказал представитель РФ."С момента ее принятия в феврале 2015 года Россия была последовательно привержена этому непростому внутриукраинскому компромиссу. Мы делали все для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - напомнил Небензя, подчеркнув, что "Россия не являлась и не является стороной минского процесса"."Все было тщетно, восемь лет Киев продолжал и продолжает бомбить своих же граждан и уклоняться от прямого диалога с Донбассом, а все мировое сообщество все эти восемь лет Киев водил за нос, уверяя в приверженности минским соглашениям", - сказал постпред РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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