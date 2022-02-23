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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774562588.html
Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР
Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:44
2022-02-23T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Лидеры обменялись оценками по этому вопросу."Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения", — говорится в сообщении.В ответ Эрдоган привел "свои известные взгляды на этот счет".Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к итогу на основе минских договоренностей.По его словам, "усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден".Признание ДНР и ЛНРПрезидент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс, признание днр и лнр в россии
17:44 23.02.2022 (обновлено: 20:24 23.02.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР

Путин и Эрдоган обменялись оценками по признанию Москвой ДНР и ЛНР

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции "Бочаров ручей"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров ручей - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры обменялись оценками по этому вопросу.
"Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения", — говорится в сообщении.
В ответ Эрдоган привел "свои известные взгляды на этот счет".
Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к итогу на основе минских договоренностей.
По его словам, "усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Признание ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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