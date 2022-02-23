https://ria.ru/20220223/priznanie-1774562588.html

Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР

Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:44

2022-02-23T17:44

2022-02-23T20:24

обострение ситуации в днр и лнр

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

луганская народная республика

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донбасс

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Лидеры обменялись оценками по этому вопросу."Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения", — говорится в сообщении.В ответ Эрдоган привел "свои известные взгляды на этот счет".Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к итогу на основе минских договоренностей.По его словам, "усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден".Признание ДНР и ЛНРПрезидент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774530948.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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