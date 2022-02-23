17:44 23.02.2022 (обновлено: 20:24 23.02.2022)
Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР
Путин и Эрдоган обменялись оценками по признанию Москвой ДНР и ЛНР
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции "Бочаров ручей"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры обменялись оценками по этому вопросу.
"Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения", — говорится в сообщении.
В ответ Эрдоган привел "свои известные взгляды на этот счет".
Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к итогу на основе минских договоренностей.
По его словам, "усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден".
Признание ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Опубликовано: Влада Копылова