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Религия
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774531555.html
Российские мусульмане поддерживают признание ЛНР и ДНР, завил глава ДУМ
Российские мусульмане поддерживают признание ЛНР и ДНР, завил глава ДУМ - РИА Новости, 23.02.2022
Российские мусульмане поддерживают признание ЛНР и ДНР, завил глава ДУМ
Приверженцы мусульманской религии в РФ считают признание Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, заявил РИА Новости в среду председатель... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:17
2022-02-23T17:49
религия
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Приверженцы мусульманской религии в РФ считают признание Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, заявил РИА Новости в среду председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин."Мы с пониманием относимся и поддерживаем принявшего единственно верное решение о признании многострадальных республик. Это справедливые требования граждан нашей страны сделать все возможное для защиты жизни детей, женщин и стариков Донбасса. Они ежедневно находятся под обстрелами испытывая страх, психологический стресс, видя взрывы и кровь безвинных людей, очень долго и терпеливо призывавшего и украинскую сторону, и их западных покровителей", - сказал Гайнутдин.По словам главы ДУМ РФ, в мусульманской организации создан штаб по поддержке беженцев из Донбасса. В настоящее время идет сбор гуманитарного груза."Первая партия гуманитарного грузы ДУМ РФ отправлена во вторник в Ростовскую область, она будет распределена временно обездоленным детям и всем беженцам", - заключил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/nezavisimost-1774536048.html
https://ria.ru/20220223/konflikt-1774521392.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
14:17 23.02.2022 (обновлено: 17:49 23.02.2022)
 
Российские мусульмане поддерживают признание ЛНР и ДНР, завил глава ДУМ

Глава ДУМ муфтий Гайнутдин: российские мусульмане поддерживают признание ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Приверженцы мусульманской религии в РФ считают признание Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, заявил РИА Новости в среду председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
"Мы с пониманием относимся и поддерживаем принявшего единственно верное решение о признании многострадальных республик. Это справедливые требования граждан нашей страны сделать все возможное для защиты жизни детей, женщин и стариков Донбасса. Они ежедневно находятся под обстрелами испытывая страх, психологический стресс, видя взрывы и кровь безвинных людей, очень долго и терпеливо призывавшего и украинскую сторону, и их западных покровителей", - сказал Гайнутдин.
По словам главы ДУМ РФ, в мусульманской организации создан штаб по поддержке беженцев из Донбасса. В настоящее время идет сбор гуманитарного груза.
"Первая партия гуманитарного грузы ДУМ РФ отправлена во вторник в Ростовскую область, она будет распределена временно обездоленным детям и всем беженцам", - заключил он.
Жители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР, показал опрос
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе
Опубликовано: Петр Попадюк
 
РелигияВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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