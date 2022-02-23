14:17 23.02.2022 (обновлено: 17:49 23.02.2022)
Российские мусульмане поддерживают признание ЛНР и ДНР, завил глава ДУМ
Глава ДУМ муфтий Гайнутдин: российские мусульмане поддерживают признание ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Приверженцы мусульманской религии в РФ считают признание Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, заявил РИА Новости в среду председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
"Мы с пониманием относимся и поддерживаем принявшего единственно верное решение о признании многострадальных республик. Это справедливые требования граждан нашей страны сделать все возможное для защиты жизни детей, женщин и стариков Донбасса. Они ежедневно находятся под обстрелами испытывая страх, психологический стресс, видя взрывы и кровь безвинных людей, очень долго и терпеливо призывавшего и украинскую сторону, и их западных покровителей", - сказал Гайнутдин.
По словам главы ДУМ РФ, в мусульманской организации создан штаб по поддержке беженцев из Донбасса. В настоящее время идет сбор гуманитарного груза.
"Первая партия гуманитарного грузы ДУМ РФ отправлена во вторник в Ростовскую область, она будет распределена временно обездоленным детям и всем беженцам", - заключил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Петр Попадюк